Konyaspor Araz Nahçıvan CANLI hangi kanalda? Konyaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor

Konyaspor Araz Nahçıvan maçı hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Araz Nahçıvan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bugün saat 17.30’da oynanacak maçın canlı yayın durumuyla ilgili Konyaspor Kulübü’nden resmi bir açıklama yapıldı. Ayrıca, Konyaspor’un bir sonraki hazırlık maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasının yayın detayları da duyuruldu.

Konyaspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. Bugün Araz Nahçıvan ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, sahadaki performansıyla yeni sezon öncesi kendini test etme fırsatı bulacak.

KONYASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Araz Nahçıvan arasında oynanacak hazırlık maçının yayıncısı bulunmamaktadır. Konyaspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, Araz Nahçıvan Kulübü’nün talebi üzerine bu müsabakanın canlı yayınlanmayacağı belirtildi. Buna karşın, Konyaspor’un bir sonraki hazırlık maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasının yayınlanacağı duyuruldu. 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de oynanacak Çaykur Rizespor maçı, Konyaspor’un resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor’dan Araz Nahçıvan maçı yayını ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

Araz Nahçıvan Kulübü'nün isteği üzerine müsabakanın canlı yayını olmayacaktır. 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması ise Konyaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

KONYASPOR ARAZ NAHÇIVAN CANLI NEREDEN İZLENİR, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Araz Nahçıvan arasındaki hazırlık maçı, bugün saat 17.30’da oynanacak. Ancak, Araz Nahçıvan Kulübü’nün isteği doğrultusunda bu karşılaşma canlı olarak yayınlanmayacak.

Konyaspor’un bir sonraki hazırlık maçı ise Çaykur Rizespor ile olacak ve bu müsabaka 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Söz konusu karşılaşma, Konyaspor’un resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.