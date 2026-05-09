Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

Konyaspor Fenerbahçe canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Haftaya şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe’nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor. Son iki haftayı da kazanarak kapatmak isteyen sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında kazanarak Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Tedesco’yla yollar ayrılırken takımın başında Zeki Murat Göle olacak. Fenerbahçe’de gözler kritik mücadelede Ederson ve Nene forma giyemeyecek. Peki Konyaspor Fenerbahçe canlı nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11’ler, maç kadrosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 19:43

’de kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, Konayspor mücadelesiyle formalarına kavuşacak. Fenerbahçe, karşısında kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamayı garantilemek istiyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında kazanarak en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesinde Beşiktaş’ı son dakika golüyle eleyerek finale yükselmişti. Konya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı veren kanallar hangileri? İşte, Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi…

HABERİN ÖZETİ

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kart cezaları biten oyuncularıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayı garantilemek istiyor.
Fenerbahçe'de kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi Konyaspor maçında forma giyecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak.
Fenerbahçe ligde en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde ikinci sırada yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

KONYASPOR FENERBAHÇE CANLI NEREDEN İZLENİR?

'in 33. haftasında Fenerbahçe bugün Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlarken beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

KONYASPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE ÜÇ EKSİK VAR

Sarı-Lacivertliler, Samandıra’da yaptığı son idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe’de sezonun son deplasmanı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Ederson cezalı. Nene sakat. Alvarez teknik ekip kararıyla götürülmedi. Öte yandan Skriniar kafilede olsa da oynaması beklenmiyor. 5 Nisan’daki Beşiktaş derbisinden beri sahalardan uzak kalan Marco Asensio ise kadroda yer alacak, ancak ilerleyen dakikalarda girmesi bekleniyor.

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

SARI-LACİVERTLİLER RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi. İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU

9 Mayıs Cumartesi akşamı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak T. Konyaspor - Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu.

Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…
ETİKETLER
#futbol
#fenerbahçe
#Konyaspor
#trendyol süper lig
#Maç Yayını
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.