Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe Konyaspor ilk 11’ler…

Fenerbahçe’de kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, Konayspor mücadelesiyle formalarına kavuşacak. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamayı garantilemek istiyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında kazanarak en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde ikinci sırada yer alıyor. Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesinde Beşiktaş’ı son dakika golüyle eleyerek finale yükselmişti. Konya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı veren kanallar hangileri? İşte, Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi…

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe bugün Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlarken beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca.

Sarı-Lacivertliler, Samandıra’da yaptığı son idmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe’de sezonun son deplasmanı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Ederson cezalı. Nene sakat. Alvarez teknik ekip kararıyla götürülmedi. Öte yandan Skriniar kafilede olsa da oynaması beklenmiyor. 5 Nisan’daki Beşiktaş derbisinden beri sahalardan uzak kalan Marco Asensio ise kadroda yer alacak, ancak ilerleyen dakikalarda girmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi. İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

9 Mayıs Cumartesi akşamı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak T. Konyaspor - Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu.