Konyaspor Fenerbahçe ilk 11’ler! Kadroda 4 eksik var

13 Ocak 2025 18:55 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 19:03

Konyaspor Fenerbahçe 11’ler belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede, Fenerbahçe'de sakatlık ve ceza sebebiyle 4 oyuncu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe​, Süper Lig​'de zirve yarışını sürdürmek için Konyaspor​ deplasmanına çıkıyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE 11'LER

Konyaspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı:

Konyaspor: Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Boateng, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

Fenerbahçe:

Livakovic

Djiku​

Çağlar

Mert

Fred

Szymanski

Kostic

Oğuz

Tadic

Dzeko

En-Nesyri

FENERBAHÇE'NİN KONYASPOR 11'İ

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında sahaya süreceği muhtemel 11, kaleci Dominik Livakovic'in durumu belirsiz olduğu için şüpheli. Ancak, Livakovic'in oynama ihtimali göz önüne alınarak, takımın orta sahasında Fred ve Szymanski'nin, hücum hattında ise Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin yer alması bekleniyor. Defans hattında Djiku, Çağlar, Yusuf ve Samuel yer alacak.

Maçın stratejik önemi nedeniyle, teknik direktör Jose Mourinho'nun, sakatlıklar ve cezalar doğrultusunda kadro seçiminde dikkatli olması gerekecek. Oğuz Aydın, sakatlığını atlatmış olmasına rağmen, teknik ekibin kararına bağlı olarak kadroda yer alabilir.

FENERBAHÇE'NİN KONYASPOR MAÇI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosunda, sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyemeyecek olan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat yer almıyor. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinde netleşecek. Bu yokluklar, Mourinho'nun alternatif planlar yapmasını gerektirebilir.

Öte yandan, sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin kararıyla kadroda şans bulabilir. Fenerbahçe'nin diğer oyuncuları hazır durumda ve Konyaspor karşısında galibiyet arayışında olacaklar.

FENERBAHÇE'DE SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de iki oyuncu sarı kart ceza sınırında. Samet Akaydin, bu maçta tekrar forma giyebilir. Ancak, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda, Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

Bir diğer sınırda olan isim, Sebastian Szymanski. Atakaş Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla ceza sınırına gelen Polonyalı oyuncu, Konyaspor maçında kart görmesi halinde Adana Demirspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Fenerbahçe maçı, yarın saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN KONYASPOR MAÇI 11'İ NASIL?

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Djiku, Çağlar, Yusuf, Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR KONYASPOR MAÇINDA YOK?

Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Dominik Livakovic'in durumu belirsiz.

FENERBAHÇE'DE SARI KART CEZA SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında olan oyuncular Samet Akaydin ve Sebastian Szymanski.