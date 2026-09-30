Konyaspor Filistin maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Dostluk maçı başlıyor

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İstanbul
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, “Filistin Günü” etkinlikleri kapsamında özel bir dostluk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Konya'da gerçekleştirilen etkinliklerin final programında yer alan mücadele öncesinde stadyumda çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Konyaspor Filistin hangi kanalda? İşte Konya Filistin maçını veren kanal…
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba yani bu akşam oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde stadyumda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve kapılar saat 17.00'de taraftarlara açılacak.
Konya'da düzenlenen “Filistin Günü” etkinliklerinin final programı olarak gerçekleştirilecek karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar ücretsiz olarak tribünlerde yer alabilecek. Karşılaşma için taraftarlardan bilet alınması istenmeyecek. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de futbolseverlere çağrıda bulunarak taraftarları mücadelede tribünlerde yer almaya davet etti.
Filistin milli futbol takımı oyuncuları isimleri:
Assad Al-Hamlawi
Agustin Manzur
Oday Dabbagh
Hamed Hamdan
Michel Termanini
Emilio Saba
Zaid Qunbar
Badr Mousa
Wajdi Nabhan
Rami Hamadeh
Adam Ahmad
Brayan Morales
Ahmed Taha
Adam Kaied
Ameed Sawafta
Khalid Abu El Haija
Mus'ab Al-Batat
Tamer Seyam
Hassan Aladin
Ameed Mahajneh
Yaser Hamed
Ahmad Al-Qaq
Khaled Al-Nabris
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanacak özel karşılaşma TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi ekran başından takip edebilecek. Karşılaşmanın yayınında maç anlatımını Oğuz Erman Güneri, yorumculuğu ise Serdar Kelleci yapacak.
Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar ise MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'na ücretsiz ve biletsiz giriş yapabilecek. Stadyum kapıları saat 17.00'de açılacak. Karşılaşma öncesinde yapılacak etkinliklerin ardından Konyaspor ile Filistin Milli Takımı sahaya çıkacak.
Konyaspor-Filistin karşılaşması, Konya'da düzenlenen “Filistin Günü” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen özel bir dostluk maçı olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen programların finalinde oynanacak mücadelede sportif rekabetin yanı sıra kardeşlik ve dayanışma mesajları verilecek. Takımların “Aynı tarafız, aynı taraftarız” ve “Evimiz evinizdir” sloganlarıyla sahaya çıkması planlanıyor.
Karşılaşma öncesinde yapılan açıklamalarda maçın dostluk ve dayanışma yönünün öne çıkarılacağı belirtildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, karşılaşmanın kardeşlik ruhuyla oynanacağını belirtirken Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Filistinli çocukların yeniden okullarına gidebildiği ve sokaklarda özgürce oynayabildiği günlerin gelmesini temenni etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da etkinliğe “Aynı Taraftarız, Aynı Taraftayız” mesajıyla destek verdi.