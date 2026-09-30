Konyaspor Filistin maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Dostluk maçı başlıyor

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, “Filistin Günü” etkinlikleri kapsamında özel bir dostluk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Konya'da gerçekleştirilen etkinliklerin final programında yer alan mücadele öncesinde stadyumda çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. Konyaspor Filistin hangi kanalda? İşte Konya Filistin maçını veren kanal…

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk karşılaşması 30 Eylül 2026 Çarşamba yani bu akşam oynanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde stadyumda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve kapılar saat 17.00'de taraftarlara açılacak.

Konya'da düzenlenen “Filistin Günü” etkinliklerinin final programı olarak gerçekleştirilecek karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar ücretsiz olarak tribünlerde yer alabilecek. Karşılaşma için taraftarlardan bilet alınması istenmeyecek. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker de futbolseverlere çağrıda bulunarak taraftarları mücadelede tribünlerde yer almaya davet etti.

Filistin milli futbol takımı oyuncuları isimleri:

Assad Al-Hamlawi

Agustin Manzur

Oday Dabbagh

Hamed Hamdan

Michel Termanini

Emilio Saba

Zaid Qunbar

Badr Mousa

Wajdi Nabhan

Rami Hamadeh

Adam Ahmad

Brayan Morales

Ahmed Taha

Adam Kaied

Ameed Sawafta

Khalid Abu El Haija

Mus'ab Al-Batat

Tamer Seyam

Hassan Aladin

Ameed Mahajneh

Yaser Hamed

Ahmad Al-Qaq

Khaled Al-Nabris

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanacak özel karşılaşma TRT Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Futbolseverler 30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi ekran başından takip edebilecek. Karşılaşmanın yayınında maç anlatımını Oğuz Erman Güneri, yorumculuğu ise Serdar Kelleci yapacak.

Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar ise MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'na ücretsiz ve biletsiz giriş yapabilecek. Stadyum kapıları saat 17.00'de açılacak. Karşılaşma öncesinde yapılacak etkinliklerin ardından Konyaspor ile Filistin Milli Takımı sahaya çıkacak.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI NE MAÇI?

Konyaspor-Filistin karşılaşması, Konya'da düzenlenen “Filistin Günü” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen özel bir dostluk maçı olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen programların finalinde oynanacak mücadelede sportif rekabetin yanı sıra kardeşlik ve dayanışma mesajları verilecek. Takımların “Aynı tarafız, aynı taraftarız” ve “Evimiz evinizdir” sloganlarıyla sahaya çıkması planlanıyor.

Karşılaşma öncesinde yapılan açıklamalarda maçın dostluk ve dayanışma yönünün öne çıkarılacağı belirtildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, karşılaşmanın kardeşlik ruhuyla oynanacağını belirtirken Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Filistinli çocukların yeniden okullarına gidebildiği ve sokaklarda özgürce oynayabildiği günlerin gelmesini temenni etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da etkinliğe “Aynı Taraftarız, Aynı Taraftayız” mesajıyla destek verdi.