Konyaspor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Konya GS muhtemel 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Haftanın açılış maçında Konya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, geride kalan 9 haftada elde ettiği 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puana ulaştı. En yakın takipçileriyle arasındaki puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılı ekip, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Konyaspor ise sezonun ilk dört haftasını puansız geçirmesinin ardından son beş maçta topladığı 8 puanla rakibini kendi sahasında ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımın son durumları, teknik direktörlerin tercihleri ve karşılaşmaya ilişkin istatistikler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu, GS ilk 11’de kimler oynuyor? İşte maç kadroları…

LİDER GALATASARAY, KONYASPOR DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanında sahne alacak. Haftanın açılış karşılaşması MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 22 puanla haftaya lider girdi. Galatasaray, takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4 ve Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Konyaspor karşısında alacağı sonuçla ligdeki konumunu korumak için mücadele edecek.

Galatasaray, Süper Lig'deki son üç karşılaşmasını kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son puan kaybını 6. haftada Trabzonspor deplasmanında 4-0'lık mağlubiyetle yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Konyaspor karşılaşması öncesinde ise takımın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı'nın cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması ve kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın durumunun belirsizliği gündemdeki yerini koruyor.

Ev sahibi Konyaspor ise sezonun ilk dört haftasında puan alamamasına rağmen son beş haftada önemli bir toparlanma sürecine girdi. Bu dönemde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, toplam 8 puan kazandı. Ligde 14. sırada bulunan Konyaspor, Galatasaray karşısında kendi sahasında puan arayacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Galatasaray cephesinde savunma hattında Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğu nedeniyle farklı bir tercih yapılacak. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın karşılaşmada riske edilmemesi bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Uğurcan, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao ve Osimhen isimleri bulunuyor.

Konyaspor'un muhtemel kadrosunda ise Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe ve Muleka yer alıyor.

KONYASPOR - GALATASARAY PUAN DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında topladığı 22 puanla zirvede bulunuyor. Bu süreçte 7 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, bir maçtan beraberlikle ayrılırken bir karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in 2 puan önünde başladı. Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 3, Beşiktaş ile 4, Fenerbahçe ile ise 6 olarak kaydedildi.

Konyaspor ise sezonun ilk dört haftasında oynadığı karşılaşmalardan puan çıkaramadı. Yeşil-beyazlı takım, sezonun başlangıcında yaşadığı puan kayıplarının ardından son beş haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte hanesine 8 puan yazdıran Konyaspor, toplam puanını 8'e yükselterek ligde 14. sırada yer aldı. İlk dört haftada kalesinde sekiz gol gören ekip, son beş haftada yalnızca bir gole izin verdi.

KONYASPOR - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki geçmiş karşılaşmalarda iki takımın da dikkat çeken sonuçları bulunuyor. Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçtiği 2022/23 sezonundan itibaren sarı-kırmızılı ekibi Süper Lig'de iki kez mağlup eden üç takımdan biri Konyaspor oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor da aynı dönemde Galatasaray karşısında ikişer galibiyet alan takımlar arasında yer aldı.

Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig karşılaşmasının dördünü kazandı ve iki kez mağlup oldu. Bu altı maçlık süreçte rakip filelere toplam 12 gol gönderen Konyaspor, daha önceki 19 iç saha karşılaşmasında ise yalnızca iki galibiyet elde edebilmişti. Önceki 19 mücadelede 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, bu maçlarda toplam altı gol kaydetmişti. Galatasaray ise Konyaspor ile oynadığı son altı lig karşılaşmasının beşinde galibiyet aldı. Bu süreçte bir kez mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu yenilgisini Şubat 2026'da oynanan ve 2-0 sona eren karşılaşmada yaşadı.

Konyaspor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlıların İstanbullu rakipleriyle üst üste üç maçta berabere kaldığı son dönem ise Haziran-Ağustos 2023 tarihleri arasındaydı. Galatasaray tarafında ise Okan Buruk döneminde ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk dört deplasman maçında mağlubiyet yaşandı. Üç galibiyet ve bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ilk beş dış saha karşılaşmasında iki kez puansız kaldığı son sezonu 2019/20'de Fatih Terim yönetiminde geçirmişti. Bu dönemde Galatasaray, ilk beş deplasman maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet almıştı.