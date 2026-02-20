Menü Kapat
TGRT Haber
Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

Konyaspor Galatasaray maç kadrosu, eksik oyuncuların belli olması netleşti. Konyaspor Galatasaray maç kadrosunda Osimhen yer almadı. Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi veren lider Galatasaray, 23. hafta karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip 55 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, ev sahibi ekip 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray, ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmezken son 5 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’de kimler var? İşte Konyaspor Galatasaray muhtemel 11…

Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
21:21
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
21:24

Trendyol ’in 23. haftasında , deplasmanda ’a konuk olacak. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Mücadele öncesinde sarı kart sınırındaki isimler ve kamp kadrosuna alınmayan oyuncular dikkat çekiyor. İşte Konyaspor Galatasaray

Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Konyaspor Galatasaray karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele, ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip haftaya 55 puanla lider girerken, Konyaspor ise 20 puanla 14. basamakta bulunuyor.

Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

Galatasaray, ligde geride kalan 22 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Konyaspor ise aynı süreçte 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sezonun 6. haftasında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU! OSİMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu bu karşılaşmada kart görmesi halinde ligin 24. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen’in tedbir amacıyla Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

Ligde son 10 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu periyotta 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip 9 gol yedi. Son 5 resmi maçta ise Zecorner Kayserispor, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor ve Juventus karşısında toplam 20 gol kaydetti.

Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

KONYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11

Konyaspor’un sahaya Bahadır, Nagalo, Adil, Guilherme, Andzouana, Melih, Berkan, Olaigbe, Deniz, Muleka ve Kramer ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Ev sahibi ekip ligde 22 maçta topladığı 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray’ın ise Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, İlkay, Asprilla, Barış ve Mauro Icardi kadrosuyla mücadele etmesi bekleniyor. Ligde 22 maçta 55 gol atan sarı-kırmızılı ekip, +40 averajla sezonun bu bölümünde kulüp tarihinin en yüksek 22. hafta averajına ulaştı.

#Spor
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#süper lig
#konyaspor
#Maç Kadrosu
#Aktüel
