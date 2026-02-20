Konyaspor Galatasaray muhtemel 11! Osimhen neden yok?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Mücadele öncesinde sarı kart sınırındaki isimler ve kamp kadrosuna alınmayan oyuncular dikkat çekiyor. İşte Konyaspor Galatasaray maç kadrosu…

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak Konyaspor Galatasaray karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele, ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip haftaya 55 puanla lider girerken, Konyaspor ise 20 puanla 14. basamakta bulunuyor.

Galatasaray, ligde geride kalan 22 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Konyaspor ise aynı süreçte 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sezonun 6. haftasında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU! OSİMHEN NEDEN YOK?

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu bu karşılaşmada kart görmesi halinde ligin 24. haftasında oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen’in tedbir amacıyla Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

Ligde son 10 maçta mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu periyotta 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip 9 gol yedi. Son 5 resmi maçta ise Zecorner Kayserispor, İstanbulspor, Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor ve Juventus karşısında toplam 20 gol kaydetti.

KONYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11

Konyaspor’un sahaya Bahadır, Nagalo, Adil, Guilherme, Andzouana, Melih, Berkan, Olaigbe, Deniz, Muleka ve Kramer ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Ev sahibi ekip ligde 22 maçta topladığı 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

Galatasaray’ın ise Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, İlkay, Asprilla, Barış ve Mauro Icardi kadrosuyla mücadele etmesi bekleniyor. Ligde 22 maçta 55 gol atan sarı-kırmızılı ekip, +40 averajla sezonun bu bölümünde kulüp tarihinin en yüksek 22. hafta averajına ulaştı.