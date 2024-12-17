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Konyaspor - Karacabey maçı hangi kanalda? ZTK'da 5. tur başladı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:42
Konyaspor - Karacabey maçı hangi kanalda? ZTK&#039;da 5. tur başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün Konyaspor ile Karacabey Bld karşı karşıya gelecek. 4. tur eleme maçlarının tamamlanmasının ardından 5. tur başladı. 17 Aralık Salı günü oynanacak olan Konyaspor maçının yayıncısı ve saati duyuruldu.

Tüm Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı sürüyor. 17 Aralık Salı günü 15.30'da başlayacak olan müsabakanın yayınlandığı kanal belli oldu.

6 Aralık günü çekilen kura sonrasında 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Müsabakalar 17,18,19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

KONYASPOR​ - KARACABEY​ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

17 Aralık Salı günü 15.30'da başlayacak olan karşılaşma A Spor​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı izlemek isteyenler A spor kanalından takip edebilecek.

Konyaspor - Karacabey maçı hangi kanalda? ZTK'da 5. tur başladı - 1. Resim

ZTK'da maçlar A Spor kanalında yayınlanıyor.

BUGÜNÜN ZTK MAÇLARI 17 ARALIK

17 Aralık Salı günü itibarıyla Türkiye Kupası'nda 5. tur eleme karşılaşmaları başlıyor. Günün programına göre maçların saati ve kanalı şöyle:

Eyüpspor - Etimesgut Bld. | 13:00 | A Spor

Konyaspor - Karacabey Bld. | 15:30 | A Spor

Ç.Rizespor - Vanspor | 18:00 | A Spor

Alanyaspor - Amedspor | 20:30 | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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