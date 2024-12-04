Konyaspor - Kepezspor maçı hangi kanalda? ZTK'da maç 18.00'de başlayacak

04 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:30

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları 3 Aralık tarihinde başlamıştı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde kura çekimi cuma günü gerçekleşirken bugün Konyaspor ve Kepez Bld karşılaşacak. Yayınlandığı kanal belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası üst tura geçen takımlar ve maç sonuçları! 4. tur karşılaşmaları devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası üst tura geçen takımlar ve maç sonuçları! 4. tur karşılaşmaları devam ediyor

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK​'da eleme turu müsabakaları devam ediyor. Bugün ve yarın oynanacak maçlar sonrasında üst tura geçen takımlar netleşecek.

Konyaspor​ - Kepez​ Bld maçı bugün 18.00'de başlayacak.

KONYASPOR - KEPEZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak izleyici ile buluşacak.

ZTK karşılaşmaları A Spor kanalında futbolseverler ile buluşuyor.

KONYASPOR - KEPEZ BLD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken bugünün karşılaşmalarından biri de Konyaspor - Kepez oldu. Müsabaka 4 Aralık Çarşamba günü 18.00'de başlayacak.

Mücadelenin hakemi Yusuf Ziya Gündüz olurken yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Haydar Avcı yapacak. Bugün Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalar şöyle:

13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor

13:30 | Amedspor - Adanaspor

13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld.

13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor

13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer

13:30 | Menemenspor - Elazığspor

15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü

18:00 | Konyaspor - Kepez Bld.

20:30 | Bursaspor - Vanspor