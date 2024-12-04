Konyaspor - Kepezspor maçı hangi kanalda? ZTK'da maç 18.00'de başlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları 3 Aralık tarihinde başlamıştı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde kura çekimi cuma günü gerçekleşirken bugün Konyaspor ve Kepez Bld karşılaşacak. Yayınlandığı kanal belli oldu.
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da eleme turu müsabakaları devam ediyor. Bugün ve yarın oynanacak maçlar sonrasında üst tura geçen takımlar netleşecek.
Konyaspor - Kepez Bld maçı bugün 18.00'de başlayacak.
KONYASPOR - KEPEZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak izleyici ile buluşacak.
ZTK karşılaşmaları A Spor kanalında futbolseverler ile buluşuyor.
KONYASPOR - KEPEZ BLD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken bugünün karşılaşmalarından biri de Konyaspor - Kepez oldu. Müsabaka 4 Aralık Çarşamba günü 18.00'de başlayacak.
Mücadelenin hakemi Yusuf Ziya Gündüz olurken yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Haydar Avcı yapacak. Bugün Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalar şöyle:
13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor
13:30 | Amedspor - Adanaspor
13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld.
13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor
13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 | Menemenspor - Elazığspor
15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü
18:00 | Konyaspor - Kepez Bld.
20:30 | Bursaspor - Vanspor