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Konyaspor - Kepezspor maçı hangi kanalda? ZTK'da maç 18.00'de başlayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:30
Konyaspor - Kepezspor maçı hangi kanalda? ZTK&#039;da maç 18.00&#039;de başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme karşılaşmaları 3 Aralık tarihinde başlamıştı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde kura çekimi cuma günü gerçekleşirken bugün Konyaspor ve Kepez Bld karşılaşacak. Yayınlandığı kanal belli oldu.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK​'da eleme turu müsabakaları devam ediyor. Bugün ve yarın oynanacak maçlar sonrasında üst tura geçen takımlar netleşecek.

Konyaspor​ - Kepez​ Bld maçı bugün 18.00'de başlayacak.

KONYASPOR - KEPEZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak izleyici ile buluşacak.

ZTK karşılaşmaları A Spor kanalında futbolseverler ile buluşuyor.

Konyaspor - Kepezspor maçı hangi kanalda? ZTK'da maç 18.00'de başlayacak - 1. Resim

KONYASPOR - KEPEZ BLD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı son hızla devam ederken bugünün karşılaşmalarından biri de Konyaspor - Kepez oldu. Müsabaka 4 Aralık Çarşamba günü 18.00'de başlayacak.

Mücadelenin hakemi Yusuf Ziya Gündüz olurken yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Haydar Avcı yapacak. Bugün Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmalar şöyle:

13:00 | Alanyaspor - Fethiyespor 

13:30 | Amedspor - Adanaspor

13:30 | Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 | Erzurumspor - Ayvalıkgücü Bld.

13:30 | Gençlerbirliği - Kütahyaspor

13:30 | Fatih Karagümrük - Sarıyer 

13:30 | Menemenspor - Elazığspor

15:30 | Karşıyaka - Ankaragücü

18:00 | Konyaspor - Kepez Bld. 

20:30 | Bursaspor - Vanspor 

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Kaynak: TGRT Haber
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