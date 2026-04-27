Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İki ekip de kritik karşılaşmada sahadan puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.

HABERİN ÖZETİ Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor kritik bir mücadelede karşılaşıyor. Müsabaka, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde 30 maç sonunda Trabzonspor 65 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 37 puanla yer alıyor. İki takım bugüne kadar 49 kez karşılaştı; Trabzonspor 25 galibiyet, Konyaspor 12 galibiyet elde etti, 12 maç ise berabere bitti. Trabzonspor, Konyaspor'a karşı oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatamadı. Maç kadroları şu şekilde: Konyaspor 11: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka. Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

KONYASPOR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI

Trabzonspor, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 65 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu süreçte rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları üst sıralardaki yarışta etkili oldu.

Konyaspor ise aynı sayıda maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip rakip fileleri 38 kez sarsarken, kalesinde 41 gol gördü. İç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çeken ekip, bu karşılaşmada da puan hanesine katkı yapmak istiyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Konyaspor 11: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

KONYASPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

KONYASPOR - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 25’ini Trabzonspor kazanırken, Konyaspor 12 galibiyet elde etti ve 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 80 gol atarken, Konyaspor 58 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Konyaspor son dönemde iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, Trabzonspor ise Konyaspor’a karşı oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatamadı.