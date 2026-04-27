Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İki ekip de kritik karşılaşmada sahadan puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve yayıncı kuruluş üzerinden ekranlara gelecek. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan platform aracılığıyla da maçın canlı yayınına erişim sağlanabilecek.
Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, haftanın maçları sekmesinden ilgili mücadeleyi seçerek yayına ulaşabilecek. Bununla birlikte bazı yabancı yayıncı kuruluşlar da maçı kendi platformları üzerinden canlı olarak ekranlara taşıyacak.
KONYASPOR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI
Trabzonspor, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 65 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu süreçte rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları üst sıralardaki yarışta etkili oldu.
Konyaspor ise aynı sayıda maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip rakip fileleri 38 kez sarsarken, kalesinde 41 gol gördü. İç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çeken ekip, bu karşılaşmada da puan hanesine katkı yapmak istiyor.
Uluslararası yayıncılar da mücadeleye programlarında yer verdi. Bosna Hersek, Romanya ve Şili’de farklı spor kanalları karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.
Konyaspor - Trabzonspor maç kadrosu açıklandı:
Konyaspor 11: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.
Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, maç saatinde başlayacak ve karşılaşma boyunca devam edecek.
KONYASPOR - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ
İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 25’ini Trabzonspor kazanırken, Konyaspor 12 galibiyet elde etti ve 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 80 gol atarken, Konyaspor 58 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.
Konyaspor son dönemde iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, Trabzonspor ise Konyaspor’a karşı oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatamadı.