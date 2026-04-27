Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

Konyaspor Trabzonspor hangi kanalda canlı maç yayını detaylı belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isterken, Konyaspor ise sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Mücadele canlı olarak yayınlanacak ve dijital platform üzerinden de izlenebilecek. Konyaspor - Trabzonspor nerede izlenir? İşte Konyaspor Trabzonspor canlı yayın detayları…

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 19:24

Trendyol ’de 31. hafta heyecanı ile arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İki ekip de kritik karşılaşmada sahadan puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor kritik bir mücadelede karşılaşıyor.
Konyaspor Trabzonspor canlı izle! Müsabaka, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Konyaspor Trabzonspor canlı maç izle! Ligde 30 maç sonunda Trabzonspor 65 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 37 puanla yer alıyor.
Konya TS canlı izle! İki takım bugüne kadar 49 kez karşılaştı; Trabzonspor 25 galibiyet, Konyaspor 12 galibiyet elde etti, 12 maç ise berabere bitti.
Konyaspor Trabzonspor kaçak maç izle, link gibi siteler yasal değildir. Trabzonspor, Konyaspor'a karşı oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatamadı.
Konyaspor Trabzonspor canlı izle kaçak, link cihazınıza zarar verebilir. Maç kadroları şu şekilde: Konyaspor 11: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka. Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve yayıncı kuruluş üzerinden ekranlara gelecek. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan platform aracılığıyla da maçın canlı yayınına erişim sağlanabilecek.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, haftanın maçları sekmesinden ilgili mücadeleyi seçerek yayına ulaşabilecek. Bununla birlikte bazı yabancı yayıncı kuruluşlar da maçı kendi platformları üzerinden canlı olarak ekranlara taşıyacak.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

KONYASPOR - TRABZONSPOR PUAN DURUMLARI

Trabzonspor, ligde oynadığı 30 karşılaşmada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 65 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu süreçte rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları üst sıralardaki yarışta etkili oldu.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

Konyaspor ise aynı sayıda maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 37 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip rakip fileleri 38 kez sarsarken, kalesinde 41 gol gördü. İç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çeken ekip, bu karşılaşmada da puan hanesine katkı yapmak istiyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, televizyon ve dijital platformlar üzerinden izlenebilecek. Yayıncı kuruluşun spor kanalı karşılaşmayı canlı olarak ekranlara taşıyacak. Bunun yanı sıra internet bağlantısı olan kullanıcılar dijital platform üzerinden de maçı takip edebilecek.

Uluslararası yayıncılar da mücadeleye programlarında yer verdi. Bosna Hersek, Romanya ve Şili’de farklı spor kanalları karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Konyaspor - Trabzonspor maç kadrosu açıklandı:

Konyaspor 11: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

KONYASPOR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, maç saatinde başlayacak ve karşılaşma boyunca devam edecek.

Ayrıca dijital yayın platformu üzerinden de karşılaşma canlı olarak izlenebilecek. Kullanıcılar internet bağlantısı aracılığıyla platforma giriş yaparak mücadeleyi takip edebilecek.

Konyaspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu

KONYASPOR - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 25’ini Trabzonspor kazanırken, Konyaspor 12 galibiyet elde etti ve 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer 80 gol atarken, Konyaspor 58 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

Konyaspor son dönemde iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, Trabzonspor ise Konyaspor’a karşı oynadığı son 12 maçta kalesini gole kapatamadı.

ETİKETLER
#trabzonspor
#süper lig
#konyaspor
#puan durumu
#Maç Yayını
#Aktüel
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
