Köpeklerle büyüdüğü için havlayan kedi gerçek çıktı! Veteriner hekim açıkladı

07 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:26

X (eski adıyla Twitter), Facebook, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında dolaşan havlayan kedi videosu büyük ilgi çekti.

İlk olarak 2021 yılında yayınlanan videoda Pitbul türü köpeklerle büyüdüğü için kedinin kendini köpek sandığı ve havladığı iddia ediliyor.

Birçok kullanıcı bu videonun yapay zeka ile oluşturulduğunu ve köpek sesinin ise kediye ait olmadığını düşünüyor.

Videonun ilk olarak 2021 yılında yayınlandığı günümüzde ise tekrardan popüler olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Tufts Üniversitesi Cummings Veterinerlik Okulu'nda görev alan veteriner davranış uzmanı profesör Nicholas Dodman tarafından kedilerin havlayabildiği açıklandı.

Dodman, 2011 yılında başka bir havlayan kedi videosu ile ilgili "Çok normal olmasa da kedilerin havlaması duyulmamış bir şey değil. Kedinin gırtlağı, solu borusu ve diyaframının düzeni köpeğinkine o kadar benzer ki, eğer doğru şekilde kullanırsa havlamaya benzer bir ses çıkarır" dedi.

Kedilerin sık duydukları sesleri kopyalayabileceğini belirten Dodman, bu durumun aşırı heyecanlandıkları durumlarda da olabileceğini ifade etti.

Günümüzde gündem olan videodaki kedi, köpeklerle büyüdüğü için aslında onlardan duyduğu sesi taklit ediyor.

Dodman'ın açıklaması videonun doğru olduğunu ortaya çıkardı.