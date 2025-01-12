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Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:05
Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü&#039;nde de fiyatlar güncellendi

Köprü ve otoyol geçişlerinde 2025 zamlı tarifeleri belli oldu. Yeni zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2025 yılı köprü, otoyol ve tünellerin geçiş ücretlerini açıkladı.

Yeni zamlı fiyatlar Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi - 1. Resim

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 2025 ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETİ​ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne geçiş ücretlerine zam geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş 47 TL'ye,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Tek yön geçiş 80 TL'ye çıkarıldı.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi - 2. Resim

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2025 GEÇİŞ ÜCRETLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş 790 TL'ye,

Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş ise 795 TL'ye çıkarıldı.

Zamlı ücretler, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi - 3. Resim

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi - 4. Resim

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi - 5. Resim

Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi - 6. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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