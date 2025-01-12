Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:05

Köprü ve otoyol geçişlerinde 2025 zamlı tarifeleri belli oldu. Yeni zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de fiyatlar güncellendi.