Kör Nokta dizisinin oyuncu kadrosunda Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz gibi isimler yer alıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 19:27

ATV ekranlarında 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümü yayınlana Kör Nokta dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği gündem oldu.

Kör Nokta dizisinin ilk bölümü 21 Eylül Cumartesi akşamı yayınlandı. İlk bölümünün ardından izleyicilerin dikkatini çeken dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği ise merak edildi. KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Kör Nokta dizisinde Aslım ve Gece adındaki iki kızın hikayesi konu alınıyor. Büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan olaylar aşk, ihanet ve entrika çerçevesinde gelişiyor. Trafik kazasının ardından verilecek olan adalet arayışı dizinin ana temasını oluşturuyor. KÖR NOKTA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Kör Nokta dizisinin oyuncularının arasında Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, Kürşat Alnıaçık, Mehtap Bayri, İlayda Çevik, Ruhi Sarı, Cansu Fırıncı, Öyküsü Özyürek, Görkem Kasal, Hilmi Özçelik, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, İrem Kübra Bakırtaş, Erhan Çircioğlu, Gökhan Oktay Göztepe, Cihangir Köse, Uluç Avcı ve İklimya Güneş gibi isimler yer alıyor. KÖR NOKTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kör Nokta dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştiriliyor.