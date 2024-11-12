Koreli Oyuncu Song Jae Rim evinde ölü bulundu

12 Kasım 2024 16:30 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:01

Güney Koreli sevilen oyuncu Song Jae Rim evinde ölü bulundu. Song Jae Rim’in evinde oyuncunun bıraktığı iki sayfalık da mektup bulunduğu iddia edildi.

Kore dizi sektörünün tanınmış isimlerinden 39 yaşındaki aktör Song Jae Rim’den sevenlerini üzen bir haber geldi.

SONG JAE RİM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kim Soo-hyun ile birlikte rol aldığı popüler 2012 yapımı “The Moon Embracing the Sun” adlı K-drama dizisindeki rolüyle tanınan Song’un evinde ölü bulunduğu doğrulandı.

Seongdong Polis Karakolu, oyuncunun ölümünü doğrularken, olay yerinde iki sayfalık bir mektup bulunduğunu belirtti.

SONG JAE RİM KİMDİR?

1985 doğumlu Song Jae Rim, “Actresses” filmiyle 2009 yılında oyunculuk kariyerine başladı.

2012 yapımı “The Moon Embracing the Sun” dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, “Two Weeks,” “Unkind Ladies” ve son olarak da “Queen Woo” gibi projelerde yer aldı.

Sıkça Sorulan Sorular Song Jae Rim hangi yapım ile tanındı? The Moon Embracing the Sun