KOSGEB 2026 Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları başladı mı şartları neler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularının başladığını duyurdu. KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan programda 20 milyon TL'ye kadar kredi olanağı sağlanıyor. Peki, KOSGEB 2026 Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları başladı mı şartları neler?

03.02.2026
03.02.2026
20:16

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları 3 Şubat itibarıyla başladı.

KOBİ'leri desteklemek amacıyla başlatılan program kapsamında 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim sağlanmıştı.

KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı.

Söz konusu başvurular 3-28 Şubat 2026 tarihlerinde kabul edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz." dedi.

KOSGEB DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak işletmenin;

  • İmalat
  • Telekomünikasyon
  • Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  • Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletme olması,

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel bulunması,

  • İşletme sınıfının küçük veya orta büyüklükte olması,
  • Limited veya anonim şirket statüsünde bulunması,
  • Hızlı büyüyen işletme olması gerekmektedir.
#Aktüel
