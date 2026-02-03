KOSGEB 2026 Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları başladı mı şartları neler?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları 3 Şubat itibarıyla başladı.
KOBİ'leri desteklemek amacıyla başlatılan program kapsamında 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim sağlanmıştı.
KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları başladı.
Söz konusu başvurular 3-28 Şubat 2026 tarihlerinde kabul edilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz." dedi.
Başvuru yapacak işletmenin;
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel bulunması,