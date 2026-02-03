KOSGEB 2026 Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları başladı mı şartları neler?

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvuruları 3 Şubat itibarıyla başladı.

KOBİ'leri desteklemek amacıyla başlatılan program kapsamında 2025'te 2 bin 440 işletmeye 38,4 milyar lira finansmana erişim sağlanmıştı.

KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Söz konusu başvurular 3-28 Şubat 2026 tarihlerinde kabul edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2026 yılı 1. dönem başvurularını başlattık. 20 milyon lira üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunuyoruz." dedi.

KOSGEB DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak işletmenin;

İmalat

Telekomünikasyon

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletme olması,

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel bulunması,