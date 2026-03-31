Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Kosova Türkiye maçı canlı yayın hangi kanalda açıklandı. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye maçı hangi kanalda, maça saatler kala belli oldu. Priştine’de oynanacak kritik mücadele saat 21.45’te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alabilmek için sahaya çıkarken, karşılaşmanın yayın detayları, hakem kadrosu ve yayın platformları da netleşti. Mücadeleye ilişkin tüm gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Kosova Türkiye hangi kanalda? İşte Kosova Türkiye canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 20:48
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 20:50

A Milli Takımı, Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Kosova deplasmanındaki final mücadelesi, turnuvaya katılacak son bileti belirleyecek. Milli maç canlı yayın, Kosova Türkiye maçını şifresiz ekranlara getirecek. Futbolseverler güncel frekans bilgileri ile Kosova Türkiye maçı canlı donmadan HD kaliteli yayın ile izleyebilecekler. İşte Kosova Türkiye canlı maç yayını…

HABERİN ÖZETİ

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
Maç, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek.
Kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Karşılaşma Türkiye'de TV8 ekranlarından ve dijital platform Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
A Milli Takım'ın play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği belirtiliyor.
Türkiye, bu maçı kazanması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KOSOVA TÜRKİYE CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali, Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleşecek. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle takip edilecek. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev yapacak. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, dördüncü hakem olarak Christopher Kavanagh sahada yer alacak.

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselirken, Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek bu aşamaya geldi. İki takım da Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik olması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, burada da sonuç değişmezse kazanan seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Milli maç canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Kosova Türkiye maçında 11’imiz belli oldu:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

KOSOVA TÜRKİYE TEK MAÇ MI, TÜRKİYE YENERSE NE OLACAK?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off finali tek maç üzerinden yapılacak, rövanş maçı olmayacak. Bu mücadeleyi kazanan takım, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle karşılaşma, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Türkiye, Dünya Kupası tarihinde daha önce üç kez bu organizasyona katılma hakkı kazandı. 2002 yılında elde edilen üçüncülük derecesi, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekip, bu akşamki mücadeleyi kazanması halinde 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’de ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını uydu üzerinden izlemek isteyenler, Türksat 4A uydusu üzerinden belirlenen frekans bilgileriyle kanala erişebilecek. Aynı zamanda farklı platformlar üzerinden de kanalın yayınına ulaşmak mümkün olacak.

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

TV8’in yayın akışında da karşılaşmaya geniş yer ayrıldı. Saat 18.45’te “Milli Maça Doğru” programı başlarken, 21.45’te canlı maç yayını yapılacak. Karşılaşmanın ardından ise “Milli Maçın Ardından” programıyla analizler ekranlara taşınacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma yalnızca televizyon üzerinden değil, dijital platformlar aracılığıyla da takip edilebilecek. TV8’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümü üzerinden internet bağlantısıyla Kosova Türkiye maçı izlenebilecek. Ayrıca Exxen platformu da mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar karşılaşmayı ekranlara getirecek.

Kosova Türkiye maçını veren yabancı kanallar:

ABD: FOX One

Arjantin: ViX

Azerbaycan: Ictimai TV

Brezilya: ESPN 3

Fransa: L'Equipe Live Foot

Kosova: RTK 1

Portekiz: Sport TV5

Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda!

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kosova ile Türkiye arasındaki kritik mücadele, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Stat, Kosova futbolunun önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Deplasmanda sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı ise bu zorlu atmosferde galibiyet arayacak. Final niteliği taşıyan mücadelede iki takım da Dünya Kupası hedefi doğrultusunda sahada olacak ve karşılaşma tek maç üzerinden oynanacağı için tüm dikkatler bu 90 dakikaya çevrilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#tv8
#milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Kosova Maçı
#Kosova Maçı
#Futbol Canlı Yayın
#Milli Maç Yayını
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.