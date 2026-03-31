A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Kosova deplasmanındaki final mücadelesi, turnuvaya katılacak son bileti belirleyecek. Milli maç canlı yayın, Kosova Türkiye maçını şifresiz ekranlara getirecek. Futbolseverler güncel frekans bilgileri ile Kosova Türkiye maçı canlı donmadan HD kaliteli yayın ile izleyebilecekler. İşte Kosova Türkiye canlı maç yayını…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kosova Türkiye CANLI nereden izlenir? Canlı maç yayını şifresiz kanalda! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Maç, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak ve İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşma Türkiye'de TV8 ekranlarından ve dijital platform Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. A Milli Takım'ın play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği belirtiliyor. Türkiye, bu maçı kazanması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

KOSOVA TÜRKİYE CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali, Priştine’deki Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleşecek. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle takip edilecek. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Michael Oliver görev yapacak. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, dördüncü hakem olarak Christopher Kavanagh sahada yer alacak.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselirken, Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek bu aşamaya geldi. İki takım da Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik olması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, burada da sonuç değişmezse kazanan seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Milli maç canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Kosova Türkiye maçında 11’imiz belli oldu:

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu

KOSOVA TÜRKİYE TEK MAÇ MI, TÜRKİYE YENERSE NE OLACAK?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off finali tek maç üzerinden yapılacak, rövanş maçı olmayacak. Bu mücadeleyi kazanan takım, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle karşılaşma, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye, Dünya Kupası tarihinde daha önce üç kez bu organizasyona katılma hakkı kazandı. 2002 yılında elde edilen üçüncülük derecesi, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekip, bu akşamki mücadeleyi kazanması halinde 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını uydu üzerinden izlemek isteyenler, Türksat 4A uydusu üzerinden belirlenen frekans bilgileriyle kanala erişebilecek. Aynı zamanda farklı platformlar üzerinden de kanalın yayınına ulaşmak mümkün olacak.

TV8’in yayın akışında da karşılaşmaya geniş yer ayrıldı. Saat 18.45’te “Milli Maça Doğru” programı başlarken, 21.45’te canlı maç yayını yapılacak. Karşılaşmanın ardından ise “Milli Maçın Ardından” programıyla analizler ekranlara taşınacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma yalnızca televizyon üzerinden değil, dijital platformlar aracılığıyla da takip edilebilecek. TV8’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümü üzerinden internet bağlantısıyla Kosova Türkiye maçı izlenebilecek. Ayrıca Exxen platformu da mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar karşılaşmayı ekranlara getirecek.

Kosova Türkiye maçını veren yabancı kanallar:

ABD: FOX One

Arjantin: ViX

Azerbaycan: Ictimai TV

Brezilya: ESPN 3

Fransa: L'Equipe Live Foot

Kosova: RTK 1

Portekiz: Sport TV5

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kosova ile Türkiye arasındaki kritik mücadele, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Stat, Kosova futbolunun önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Deplasmanda sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı ise bu zorlu atmosferde galibiyet arayacak. Final niteliği taşıyan mücadelede iki takım da Dünya Kupası hedefi doğrultusunda sahada olacak ve karşılaşma tek maç üzerinden oynanacağı için tüm dikkatler bu 90 dakikaya çevrilecek.