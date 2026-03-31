Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kosova Türkiye maçı hangi kanalda? Şifresiz kanalda mili heyecan yaşanacak

Kosova Türkiye maçı hangi kanalda belli oldu. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Priştine’de oynanacak kritik mücadelede kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak, yine sonuç çıkmazsa seri penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek. Peki, Kosova Türkiye hangi kanalda? İşte Kosova Türkiye maçı kanal bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kosova Türkiye maçı hangi kanalda? Şifresiz kanalda mili heyecan yaşanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
02:37
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
02:40

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hasretini sonlandırmak için sahaya çıkıyor. Play-off finalinde Kosova ile oynanacak mücadele, futbolseverlerin dikkatini Priştine’ye çevirdi. İşte maçın yayın detayları…

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI, NEREDE OYNANACAK?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Mücadele, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleştirilecek ve iki takım için de Dünya Kupası yolunda son adım olacak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik olması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, burada da üstünlük sağlanamazsa seri penaltı atışları sonucu belirleyecek.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Christopher Kavanagh görev yapacak. Kazanan takım, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek ve uzun süredir bu organizasyona katılamayan Türkiye için önemli bir eşik aşılmış olacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türkiye’de şifresiz olarak izlenebilecek ve futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

Yayın bilgileri kapsamında TV8’in Türksat 4A uydusu frekans değerleri de paylaşıldı:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

Ayrıca farklı platformlarda Digiturk (28. Kanal), Kablo TV (29. Kanal), D-Smart (28. Kanal) ve Tivibu üzerinden de kanal erişimi sağlanabiliyor. Yurt dışında ise ABD’de Fox Sports 2, Almanya’da DAZN, Avustralya’da Stan Sport, Danimarka’da TV2 Play Denmark ve Portekiz’de Sport TV5 karşılaşmayı yayınlayacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Romanya ile oynanan yarı final karşılaşmasına göre tek değişikliğin Zeki Çelik olması öngörülürken, sakatlığı süren Merih Demiral’ın kadroda yer alması beklenmiyor.

Kosova’nın ise Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani ve Vedat Muriqi ile sahada olması bekleniyor.

ETİKETLER
#milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Dünya Kupası Elemeleri
#Play-off Finali
#Tv8 Canlı Yayın
#Tv8 Canlı Yayın
#Kosova Türkiye Maçı
#Fadil Vokrri Stadı
#Fadil Vokrri Stadı
#Türkiye Kosova Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.