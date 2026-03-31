Kosova Türkiye maçı hangi kanalda? Şifresiz kanalda mili heyecan yaşanacak

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hasretini sonlandırmak için sahaya çıkıyor. Play-off finalinde Kosova ile oynanacak mücadele, futbolseverlerin dikkatini Priştine’ye çevirdi. İşte maçın yayın detayları…

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI, NEREDE OYNANACAK?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak play-off final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak. Mücadele, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleştirilecek ve iki takım için de Dünya Kupası yolunda son adım olacak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik olması halinde uzatma dakikalarına geçilecek, burada da üstünlük sağlanamazsa seri penaltı atışları sonucu belirleyecek.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver düdük çalacak. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Christopher Kavanagh görev yapacak. Kazanan takım, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde edecek ve uzun süredir bu organizasyona katılamayan Türkiye için önemli bir eşik aşılmış olacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Türkiye’de şifresiz olarak izlenebilecek ve futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

Yayın bilgileri kapsamında TV8’in Türksat 4A uydusu frekans değerleri de paylaşıldı:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

Ayrıca farklı platformlarda Digiturk (28. Kanal), Kablo TV (29. Kanal), D-Smart (28. Kanal) ve Tivibu üzerinden de kanal erişimi sağlanabiliyor. Yurt dışında ise ABD’de Fox Sports 2, Almanya’da DAZN, Avustralya’da Stan Sport, Danimarka’da TV2 Play Denmark ve Portekiz’de Sport TV5 karşılaşmayı yayınlayacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇ KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın sahaya Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’iyle çıkması bekleniyor. Romanya ile oynanan yarı final karşılaşmasına göre tek değişikliğin Zeki Çelik olması öngörülürken, sakatlığı süren Merih Demiral’ın kadroda yer alması beklenmiyor.

Kosova’nın ise Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani ve Vedat Muriqi ile sahada olması bekleniyor.