Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel

Editor
 | Fuat İğci

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

Kosova Türkiye muhtemel 11’i belli oldu. 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen ay-yıldızlılar, Kosova karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Romanya’yı 1-0’la devirerek geçen A Milli Takım’da gözler Kosova mücadelesinin ilk 11’ine çevrildi. Montella’nın Romanya karşılaşmasında Orkun Kökçü’yü yedeklerde başlatması sosyal medyada gündem olurken milli takımda forma rekabeti kızıştı. Süper Lig’deki formuyla dikkat çeken Orkun Kökçü’nün ilk 11’e dahil olması için oyun formatının değişmesi gerekiyor. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi oyuncuların ilk 11’deki yerine kesin gözüyle bakılırken İtalyan çalıştırıcı Montella’nın maç kadrosu şekillenmeye başladı. Peki Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak? İşte, Kosova Türkiye muhtemel 11…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:59

, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılabilmek için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final mücadelesinde Kosova’yla kozlarını paylaşacak. Kosova Türkiye mücadelesi Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. A Milli Takım’da Romanya ile oynanan mücadelede , yedekler arasında yer alırken ikinci yarı süre bulmuştu. A Milli Takım’da Zeki ve Merih sakatlıkları sebebiyle Romanya mücadelesini kaçırırken Kosova mücadelesinde ilk 11’de değişiklik bekleniyor. Peki Kosova Türkiye maçı Orkun oynayacak mı? İşte, Kosova Türkiye

HABERİN ÖZETİ

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılmak için Kosova ile play-off final mücadelesinde karşılaşıyor.
Maç, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak ve İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Sakatlıkları bulunan Zeki ve Merih'in durumuna göre ilk 11'de değişiklik bekleniyor.
Orkun Kökçü'nün Kosova karşısında da yedek başlaması öngörülüyor.
Türkiye'nin muhtemel 11'i Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu olarak sıralanıyor.
Kosova'nın muhtemel 11'inde ise Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi yer alıyor.
Karşılaşma 31 Mart'ta saat 21.45'te başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11 (MAÇ KADROSU)

A Milli Takım’da sakatlığı süren Merih Demiral’ın, Kosova karşısında kadroda olması beklenmezken ağrıları geçen ve takımla beraber antrenmanlara katılan Zeki Çelik’in kadroda olması planlanıyor.

Montella’nın savunma hattında sadece Mert- Zeki değişikliği yapması beklenirken orta sahada formda oyuncu sayısının fazla olması tecrübeli teknik adamı düşündürüyor.

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

Orkun Kökçü’nün Kosova karşısında da yedekler arasında olması beklenirken orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in ilk 11’de yer alması bekleniyor. Türkiye’nin Kosova karşısında muhtemel 11’i şu şekilde;

Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Romanya mücadelesinde yedekler arasında başlayan Orkun Kökçü’nün Kosova karşısında benzer şekilde yedekler arasında olması bekleniyor. Romanya maçının ilk 11’yle kıyaslandığı durumunda sakatlığını atlatan Zeki Çelik’in Mert Müldür’ün yerine sahada olması bekleniyor.

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

KOSOVA’NIN MAÇ KADROSU ŞEKİLLENDİ

A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Kosova’da ise Vedat Muriqi, Asllani, Hodza, Dellova gibi önemli oyuncular bulunuyor. Ev sahibi ekibin muhtemel 11’i ise şu şekilde;

Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, Kosova karşısında kazanması durumunda 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın (31 Mart) saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.

Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?
ETİKETLER
#a milli takım
#orkun kökçü
#Muhtemel 11
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye Kosova Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.