Kosova Türkiye muhtemel 11’ler! Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek oynayacak mı, kim oynayacak?

A Milli Takım, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılabilmek için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final mücadelesinde Kosova’yla kozlarını paylaşacak. Kosova Türkiye mücadelesi Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. A Milli Takım’da Romanya ile oynanan mücadelede Orkun Kökçü, yedekler arasında yer alırken ikinci yarı süre bulmuştu. A Milli Takım’da Zeki ve Merih sakatlıkları sebebiyle Romanya mücadelesini kaçırırken Kosova mücadelesinde ilk 11’de değişiklik bekleniyor. Peki Kosova Türkiye maçı Orkun oynayacak mı? İşte, Kosova Türkiye muhtemel 11…

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11 (MAÇ KADROSU)

A Milli Takım’da sakatlığı süren Merih Demiral’ın, Kosova karşısında kadroda olması beklenmezken ağrıları geçen ve takımla beraber antrenmanlara katılan Zeki Çelik’in kadroda olması planlanıyor.

Montella’nın savunma hattında sadece Mert- Zeki değişikliği yapması beklenirken orta sahada formda oyuncu sayısının fazla olması tecrübeli teknik adamı düşündürüyor.

Orkun Kökçü’nün Kosova karşısında da yedekler arasında olması beklenirken orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in ilk 11’de yer alması bekleniyor. Türkiye’nin Kosova karşısında muhtemel 11’i şu şekilde;

Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdulkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.

ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Romanya mücadelesinde yedekler arasında başlayan Orkun Kökçü’nün Kosova karşısında benzer şekilde yedekler arasında olması bekleniyor. Romanya maçının ilk 11’yle kıyaslandığı durumunda sakatlığını atlatan Zeki Çelik’in Mert Müldür’ün yerine sahada olması bekleniyor.

KOSOVA’NIN MAÇ KADROSU ŞEKİLLENDİ

A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Kosova’da ise Vedat Muriqi, Asllani, Hodza, Dellova gibi önemli oyuncular bulunuyor. Ev sahibi ekibin muhtemel 11’i ise şu şekilde;

Muric, Hajdari, Hajrizi, Dellova, Gallapeni, Muslija, Rexbecaj, Hodza, Vojvoda, Asllani, Vedat Muriqi.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, Kosova karşısında kazanması durumunda 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın (31 Mart) saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Christopher Kavanagh olacak.