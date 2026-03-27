Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda final eşleşmesi belli oldu. A Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşılaşarak Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. İşte Kosova Türkiye muhtemel 11 ve Kosova Türkiye maçının oynanacağı stadyum…

TÜRKİYE, KOSOVA İLE 31 MART'TA FİNAL OYNAYACAK

A Milli Futbol Takımı, 31 Mart 2026 Salı günü Kosova ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede galip gelen ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Kosova ise finale dikkat çeken bir geri dönüşle geldi. Yarı finalde iki kez geriye düştüğü mücadelede Veldin Hodza’nın 21, Fisnik Asllani’nin 47, Florent Muslija’nın 60 ve Kreshnik Hajrizi’nin 72. dakikada attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kosova, finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşma, Kosova’nın başkenti Priştine’de yer alan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasitesine sahip olan stat, Kosova Milli Takımı’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ana saha olarak biliniyor ve şehir merkezine yakın bir konumda bulunuyor.

Fadil Vokrri Stadyumu adını, Kosova futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fadil Vokrri’den alıyor. Aynı zamanda Kosova Futbol Federasyonu’nun ilk başkanlarından biri olan Vokrri’nin adını taşıyan statta oynanacak mücadelede, ev sahibi ekip taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Türkiye'nin Kosova maçına sakatlık durumlarına göre 1-2 oyuncu değiştirerek sahaya Romanya 11 ile çıkması bekleniyor. Özellikle Romanya maçında forma giyemeyen Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumlarının maç günü netleşeceği ifade ediliyor.

Romanya maçı 11'i şöyleydi:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.