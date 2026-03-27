Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!

Kosova Türkiye maçı nerede oynanacak stat belli oldu. Kosova Türkiye muhtemel 11, stadın belli olmasının ardından maç öncesi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Tek maç üzerinden oynanacak kritik mücadelede kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası bileti alacak. Kosova yarı finalde iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanarak finale yükselmişti. Kosova Türkiye maç bileti satışı merakla bekleniyordu. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi ve mücadele yoğun bir atmosferde oynanacak. Kosova Türkiye maçı nerede oynanacak? İşte maçın detayları ve Kosova Türkiye muhtemel 11!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 21:19

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda final eşleşmesi belli oldu. A Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşılaşarak Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. İşte Kosova Türkiye muhtemel 11 ve Kosova Türkiye maçının oynanacağı stadyum…

TÜRKİYE, KOSOVA İLE 31 MART'TA FİNAL OYNAYACAK

A Milli Futbol Takımı, 31 Mart 2026 Salı günü Kosova ile play-off finalinde karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede galip gelen ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!

Kosova ise finale dikkat çeken bir geri dönüşle geldi. Yarı finalde iki kez geriye düştüğü mücadelede Veldin Hodza’nın 21, Fisnik Asllani’nin 47, Florent Muslija’nın 60 ve Kreshnik Hajrizi’nin 72. dakikada attığı gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Bu sonuçla Kosova, finalde Türkiye’nin rakibi oldu.

Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşma, Kosova’nın başkenti Priştine’de yer alan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık 11 bin seyirci kapasitesine sahip olan stat, Kosova Milli Takımı’nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan ana saha olarak biliniyor ve şehir merkezine yakın bir konumda bulunuyor.

Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!

Fadil Vokrri Stadyumu adını, Kosova futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fadil Vokrri’den alıyor. Aynı zamanda Kosova Futbol Federasyonu’nun ilk başkanlarından biri olan Vokrri’nin adını taşıyan statta oynanacak mücadelede, ev sahibi ekip taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

Kosova Türkiye nerede oynanacak? Maç bileti satışı ve muhtemel 11'de son durum!

KOSOVA TÜRKİYE MUHTEMEL 11

Türkiye'nin Kosova maçına sakatlık durumlarına göre 1-2 oyuncu değiştirerek sahaya Romanya 11 ile çıkması bekleniyor. Özellikle Romanya maçında forma giyemeyen Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumlarının maç günü netleşeceği ifade ediliyor.

Romanya maçı 11'i şöyleydi:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.