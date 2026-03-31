Kosova Türkiye maçını anlatacak spiker açıklandı

Kosova Türkiye spikeri ve kanal bilgisi açıklandı. Kosova Türkiye maçı spikeri belli olmasının ardından yorumlarıyla maçın anlatımına eşlik edecek isim de netleşti. A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Priştine’de oynanacak mücadelede kazanan ekip Dünya Kupası bileti alacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve hakem kadrosu netleşirken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında maçın anlatımı da yer alıyor. Kosova Türkiye maçını anlatacak spiker ve yorumcu bilgileri de belli oldu. Kosova Türkiye spikeri kim? İşte Kosova Türkiye maçını anlatacak spiker…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 03:47
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 03:49

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda en kritik maçlarından birine çıkıyor. Kosova deplasmanında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Kosova Türkiye maçını kim anlatıyor netleşti. İşte maçın detayları…

KOSOVA TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşması, Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadı’nda gerçekleştirilecek. Mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri netleşirken, futbolseverler uydu ve platform bilgileri ile karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

TV8’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için Türksat 4A uydusu frekans bilgileri de paylaşıldı. Buna göre kanal, 12356 MHz frekans, yatay polarizasyon, 7100 symbol rate ve 2/3 FEC değerleriyle yayın yapıyor. Ayrıca Digiturk’te 28. kanal, Kablo TV’de HD 29. kanal ve SD 907. kanal, D-Smart’ta 28. kanal ve Tivibu’da 29. kanal üzerinden karşılaşma takip edilebilecek.

KOSOVA TÜRKİYE SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Kosova Türkiye karşılaşmasının anlatımını spiker Alp Özgen üstlenecek. Deneyimli spiker, maç boyunca mikrofon başında olacak ve karşılaşmayı futbolseverlere aktaracak. Yayın sırasında yorumlarıyla ise Ömer Üründül eşlik edecek.

İkili, karşılaşmanın tüm anlarını canlı yayında izleyiciye aktaracak. Kritik mücadelede hem anlatım hem de yorum tarafında 2 deneyimli isim mikrofonda olacak. Maçın atmosferi ve gelişmeleri Alp Özgen ve Ömer Üründül tarafından ekranlara taşınacak.

KOSOVA TÜRKİYE SPİKERİ ALP ÖZGEN KİMDİR?

Alp Özgen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, yüksek lisansını aynı üniversitede Radyo ve Televizyon alanında tamamladı. Medya kariyerine TRT’de başlayan Alp Özgen, burada Stadyum ve Birebir programlarında genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Daha sonra D-Smart ve CNN Türk’te dört yıl çalışan Alp Özgen, 2016-2018 yılları arasında Eurosport’ta spor spikerliği yaptı. Kariyerine S Sport’ta devam eden deneyimli isim, günümüzde TV8,5 ve Exxen platformlarında spikerlik görevini sürdürüyor.

