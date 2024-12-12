Köy Kanunu teklifi nedir? Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemenin detayları

12 Aralık 2024 09:31 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:36

Köy Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler, kırsal bölgelerdeki vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve köylerdeki yenilenebilir enerji projelerini desteklemek amacıyla hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme, köylerde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine çeşitli haklar tanıyor. Bu kapsamda, 31 Aralık 2028’e kadar borcunu ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilecek.

KÖY KANUNU TEKLİFİ NEDİR?

Köy kanununa göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

KÖY KANUNU TEKLİFİYLE NELER DEĞİŞECEK?

1.Riskli Yapıların Denetimi ve Yıkımı:

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde bulunan izinsiz yapılar, belediye veya TOKİ tarafından yıkılabilecek. Bu düzenleme, izinsiz yapılaşmanın önlenmesini amaçlıyor.

2.Yenilenebilir Enerji Projeleri:

Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Kanunu kapsamı dışında bırakılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu alandaki yapı denetim kuruluşlarını belirleme yetkisine sahip olacak.

3.Deprem Bölgelerinde Vergi Muafiyeti:

Deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan arazi teslimleri, katma değer vergisinden muaf tutulacak.

4.Emsal Artış Payları:

Riskli yapı tespiti yapılan parsellerdeki plan değişikliklerinden dolayı değer artış payı alınmayacak.

KÖY KANUNU TEKLİFİ İLE NE HEDEFLENİYOR?

Bu düzenlemelerin amacı, köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak, kırsal bölgelerdeki enerji projelerini teşvik etmek ve riskli yapılaşmayı önleyerek güvenli bir yaşam alanı oluşturmak. 31 Aralık 2028’e kadar borcunu ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre tanınması da bu düzenlemenin önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.