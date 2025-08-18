Koynaspor Beşiktaş maçı ertelendi mi, neden? TFF'den açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu kapsamında 1. hafta oynanacak olan bazı maçlar ertelenmişti. 1. hafta karşılaşmalarının ardından şimdi ise 3. haftada oynanacak bazı maçların ertelendiği duyuruldu. Taraftarlar tarafından Konyaspor - Beşiktaş maçının ertelenip ertelenmediği ise merak ediliyor.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan Konyaspor - Beşiktaş maçının ertelendiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların oynayacağı UEFA Konferans Ligi karşılaşmasından dolayı böyle bir karar alındı.

Beşiktaş'ın haricinde RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un da 3. hafta maçları ertelendi. TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

""UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş maçı alınan karar kapsamında ertelendi. TFF tarafından mücadelenin ne zaman oynanacağıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde karşılaşmanın oynanacağı tarihin netlik kazanması bekleniyor.