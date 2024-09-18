KPSS 2024/2 merkezi atamaları aralık ayında yapılacak

18 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:28

KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar, tercihlerini aralık ayında yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi internet sitesinde yer alan takvime göre bazı kurum ve kuruluşlar kadro pozisyonlarına taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek.

KPSS​ 2024/2 MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2024/2 merkezi atama takvimine göre memur olma hayali kuran ve Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ile lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar, tercihlerini 19 Aralık 2024 - 26 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlayacak.

KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzuna göre ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapacak.

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS 2024/2 tercihleri kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçen yıllarda tercih döneminden önce yayımlanan söz konusu kılavuzun aralık ayında erişime açılması bekleniyor.