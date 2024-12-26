KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuruların saat kaçta biteceği belli oldu
KPSS 2024/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından merkezi atama tercih işlemleri 19 Aralık'ta başladı. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat kaça kadar devam edeceği yayımlanan kılavuzda yer aldı.
KPSS 2024/2 tercih tarihleri ÖSYM kılavuzu sonrası belli oldu. Merkezi atama tercih işlemleri 26 Aralık Perşembe günü sonra ererken adaylar 23.59'a kadar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLAIR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26 Aralık itibarıyla sona erecek olan tercih süreci sonrasında kısa bir süre beklemek gerekecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulmadı. 1-2 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
KPSS 2024/2 TERCİH SAAT KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM kılavuzunda yer alan açıklama şöyle:
"Adaylar tercihlerini 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 26 Aralık 2024 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır."
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzunda yer alan bilgilere göre ÖSYM sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaptıktan sonra tercih işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.