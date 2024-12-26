KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuruların saat kaçta biteceği belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 09:52 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:01

KPSS 2024/2 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından merkezi atama tercih işlemleri 19 Aralık'ta başladı. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Saat kaça kadar devam edeceği yayımlanan kılavuzda yer aldı.