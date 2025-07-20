İstanbul
KPSS 2025/1 merkezi atamaları için tercih yapan binlerce kişi sonuçlar için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor.
KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı tercih vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.
KPSS-2025/1 merkezi atama tercih sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz sene sonuçlar 29 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.
17 Temmuz tarihinde sona eren KPSS-2025/1 tercih başvuruların ardından sonuçların 28 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.
2025 merkezi atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçları görmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme girmek yeterli olacak.