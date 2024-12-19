KPSS 50,52,54,56,57,58,59 puanla nereye atanabilirim? Merkezi atama kılavuzu yayınlanacak

19 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:56

ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre KPSS merkezi atama tablosu yayımlanacak. Bu yıl milyonlarca kişinin katıldığı KPSS sınavı sonrasında Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri başlıyor. 51,53,55,59,60,63 puanla nereye girebilirim diyenler ise kılavuzun yayınlanmasını bekliyor.

2024​ yılında KPSS​ sınavına giren binlerce kişi ÖSYM tarafından merkezi atama tercih kılavuzunun erişime açılmasını bekliyor. 19 Aralık günü tercih işlemleri başlarken adaylar 53,54,63,67,52,68 puanla nereye girebileceğini araştırıyor.

KPSS 56,57,58,60,67,78,54,52 PUANLA NEREYE ATANABİLİRİM?

KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19 Aralık itibarıyla başlıyor. 26 Aralık'a kadar sürecek olan başvuru sürecinde adaylar tercih yapacak.

Merkezi atama 1 kılavuzunda yer alan bilgiler tercih esnasında yardımcı olabilir.

KPSS-2024/1 MERKEZİ ATAMA PUANLARI

KPSS Merkezi atama puanları şehirden şehire farklılık gösteriyor. Adayların aldıkları puan ile girebilecekleri yerler kadro ve illere göre değişiklik gösterdiğinden dolayı tercih kılavuzu sonrası atanabilecek yerler belli olacak.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihi 19-26 Aralık olarak belirlendi. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tarihleri belli olurken merkezi atama kılavuzu henüz erişime açılmadı.

Tercihler ÖSYM ais üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alınacak.