KPSS 65 puanla Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru alacak

08 Ekim 2024 16:25 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru almak için yeni bir ilan yayımladı. İlanın yayımlanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler, nasıl yapılır soruları gündeme geldi. Adayların 2024 KPSS'den en düşük 65 almış olmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​ (ABB) tarafından KPSS​ puanına göre boş kadrolara açıktan atama​ yoluyla 133 zabıta​ memuru alınacağı duyuruldu.

Vatandaşlar tarafından ABB zabıta alımı başvurularının detayları merak edilmeye başlandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Zabıta alımı başvuruları 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında ABB'nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilecek.

İstenilen belgeleri ise adayların Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Mülakatlar ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI ŞARTLARI

ABB tarafından yayımlanan ilana göre kadın adayların 1.60 boy, erkeklerin ise 1.67 boyunda olmaları gerekiyor.

Ayrıca 2024 KPSS P3 notuna göre yapılacak olan alımlar kapsamında adayların en düşük 65 puan almış olmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal “Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 Zabıta arkadaşımızı daha katacağız. 2019 yılına 200 civarında zabıta ile giren daire başkanlığımız yeni yaptığımız alımlarla güçlendi ve 521 sayısına ulaştık. Bugün yapılan alımlarla daha da güçleneceğiz. Ankaralı hemşehrilerimize daha güzel hizmet vereceğiz. 4 bine yakın başvurumuz oldu. Kadın arkadaşlarımız için 1.60 boy erkek arkadaşlarımız için 1.67 boy olmak üzere; KPSS 2024’ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvurular yapıldı" dedi.

BAŞVURU​ BELGELERİ NELER?

ABB tarafından başvurular sırasında istenilen belgeler şöyle: