KPSS A grubu ve B grubu kadroları nedir? Alım yapan kurumlar ve meslekler

19 Aralık 2024 10:26 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 10:40

2024 yılında milyonlarca kişi KPSS sınavına girdi. Adaylar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan merkezi atama tercih kılavuzunu bekliyor. Tercih başvuruları 19 Aralık'ta başladı. KPSS A grubu ve B grubu ile alım yapan kadrolar ise gündemde.

Kamuda memur​ olmak isteyenlerin gündeminde KPSS​ A grubu ile alım yapan meslekler ve kurumlar yer aldı. 19 Aralık'ta başlayan Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurularıyla beraber merkezi atama kılavuzu yayınlanacak.

KPSS A GRUBU NEDİR 2024?

A grubu, kamu​ kurumlarında müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları gibi kadroları kapsar.

A grubu meslekleri arasında Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi, İşletme, Kamu Yönetimi, Sigortacılık, Uluslararası Ticaret, Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler gibi bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde Uzman Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Rekabet Uzman Yardımcısı yer alıyor.

KPSS B GRUBU MESLEKLERİ VE ALIM YAPAN KURUMLAR

B grubunda tüm lisans alanları yer alıyor. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog gibi meslekler B grubu içerisinde bulunuyor.

Kadrolar 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için yapılıyor.