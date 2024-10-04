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KPSS B grubu nedir? Düz memurluk, psikolog ve mimarlık gibi birçok meslek bulunuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:53
KPSS B grubu nedir? Düz memurluk, psikolog ve mimarlık gibi birçok meslek bulunuyor

15 Eylül günü gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün erişime açılıyor. Veteriner, düz memurluk ve mimarlık gibi mesleklerin bulunduğu KPSS B Grubu, kamu hizmeti atamalarında göz önünde bulunduruluyor.

2024 senesinde 15 Eylül Pazar günü gerçekleşen KPSS​ ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Binlerce adayın katılım sağladığı sınava girenler sonuçların 

KPSS B GRUBU NEDİR?

B grubu kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için yapılıyor.

KPSS B grubu nedir? Birçok meslek bulunuyor - 1. Resim

KPSS B GRUBU MESLEKLERİ NELER?

Düz memurluk, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner

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Kaynak: TGRT Haber
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