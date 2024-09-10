KPSS branş bazında sıralama ÖSYM sitesinden öğrenilebiliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:07

Milyonlarca adayın beklediği KPSS branş bazında sıralama bugün açıklandı. Erişime açılmasının ardından branş bazında sıralamanın nasıl öğrenileceği de belli oldu. Sınava giren adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile öğrenebilecek.

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Adayların bilgilenmesi için oluşturulan branş bazında sıralama 10 Eylül itibarıyla erişime açıldı. Sınava girenler kendileri ile aynı zamanda sınava girenler arasındaki durumunu öğrenebiliyor. KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR? ÖSYM tarafından yapılan “2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.” açıklaması ile sıralamanın erişime açıldığı duyuruldu. Buna göre öğrenciler, ÖSYM sitesinden kimlik numarası ve şifresi ile sıralamaya ulaşabilecek. KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR, NE DEMEK? Adaylar, kendileri ile beraber sınava giren diğer adaylar ile arasındaki durumu değerlendirebiliyor. Belge niteliği taşımayan sayfada ÖSYM sisteminde yer alan bilgiler esas alınıyor. YÖKSİS üzerinden alınan veriler, sistem üzerinden işlem yapılan tarih itibarıyla aktif bulunan eğitim bilgileri ve aktif eğitimi gözükmeyen adayların başvuruda belirttikleri bilgiler alınarak hazırlanıyor. İlgili Haberler KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklanacak