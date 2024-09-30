KPSS branş bazında sıralama, yerleştirmeye ekti etmiyor

30 Eylül 2024 16:55 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:03

KPSS branş bazında sıralama bugün açıklandı. ÖSYM tarafından erişime açılan sıralamaları bekleyen adaylar nereden, nasıl bakacağını araştırmaya başladı. Branş bazında sıralama yerleştirmede önemli mi, nedir merak edilmişti.

KPSS​ ön lisans sınavına giren adayların kendileri ile birlikte sınava giren adayların puan​ durumunu öğrenebildiği branş bazında sıralamalar 30 Eylül günü açıklandı.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL ÖĞRENİLİR?

30 Eylül günü açıklanan sıralamalar ÖSYM sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sonuç ekranına ulaşabiliyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMASI 2024

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA ÖNEMLİ Mİ?

Bugün ÖSYM tarafından açıklanan branş bazında sıralama sonrası yerleştirmede önemi olup olmadığı da belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre sıralamanın yerleştirmede herhangi bir etkisi bulunmuyor.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Sıralama işlemleri, yerleştirme de herhangi bir etki etmiyor. Adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuluyor ve kendileri ile aynı zamanda sınava girenlerin başarı durumları ile kendisini değerlendirebiliyor. Güncellenen branş bazında sıralamalar bilgilendirme amaçlı olurken herhangi bir etkiye sahip değil.