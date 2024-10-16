KPSS DHBT Kur’an Kursu Öğreticisi atama puanları ve türü

16 Ekim 2024 09:23 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:40

2024 yılında KPSS DHBT sınavı 22 Eylül günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar ise bugün sonuçlarına erişti. KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türlerine ulaşan adaylar Kur’an Kursu Öğreticisi atama puanı kaç olmalı araştırmaya başladı.

KPSS DHBT sınavı ile alım yapan kurumlar ve meslekler 2024

KPSS DHBT sınavı ile alım yapan kurumlar ve meslekler 2024

Bugün ÖSYM tarafından KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı. Binlerce adayın katıldığı sınavla beraber hangi kurumlara kaç puan ile atanacağını araştıran adaylar için DHBT atama puanlarını hazırladık.

22 Eylül'de 40 soru için 60 dakikalık bir süre verilmişti.

KPSS DHBT KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi olmak isteyen adaylar Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından gelecek olan duyuruları beklemelidir.

KPSS DHBT puanı olan adaylar açılan ilanlara puanı ve şartları tutması halinde başvuru yapabilecek. Bu nedenle sık sık Diyanet İşleri Bakanlığı resmi sitesini takip etmelisiniz. Önceki yılların atama puanına göre Kur’an Kursu Öğreticisi olmak için DHBT puanı 50 olmalıdır.

Puan takvimi ise henüz açıklanmadı.

KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ HANGİ KPSS PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPIYOR?

Ortaöğretim mezunları KPSS 122, Ön lisans KPSS 123 ve Lisans mezunları KPSS 124 ile atanacak.