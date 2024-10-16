KPSS DHBT puanının kaç yıl geçerli olduğu belli oldu

16 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:09

22 Eylül günü gerçekleşen DHBT sınavında süreç sona eriyor. 16 Ekim'de ÖSYM tarafından puanlar açıklanacak. Binlerce aday ise DHBT puanı kaç yıl geçerli merak ediyor.

KPSS DHBT sınavından İmam olmak için kaç puan almak gerekiyor? 2024 atama puanları

KPSS DHBT sınavından İmam olmak için kaç puan almak gerekiyor? 2024 atama puanları

ÖSYM takvimine göre DHBT​ sonuçları bugün açıklanacak. KPSS​ puan türlerine göre sonuçlarını gören adaylar ise puanın kaç yıl geçerli olduğunu araştırmaya başladı.

Süreç bugün tamamlanacak ve adaylar atama sürecini takip edecek.

KPSS DHBT PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

22 Eylül'de sınava giren adayların puanı 2 yıl boyunca geçerli olacak. Sınava girildikten itibaren 2 sene boyunda aynı puan türünü kullanabilecekler.

2 sene sonunda puan geçerliliği bitecek ve kadrolara başvuru için tekrardan sınava girmek gerekecek.

KPSS DHBT KAÇ PUANLA ATANABİLİR 2024?

Geçtiğimiz haftalarda sınava giren adaylar bugün açıklanacak olan sonuçları bekliyor. Geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından uygulanan sınavın baraj puanı 50 olarak belirlenmişti.

İl Müftülükleri tarafından vekil imam hatip, müezzin kayyımlık veya fahri Kur'an kursu öğreticiliği görevlerini isteyenler için ise puan farkı biraz daha farklı oluyor. En az 60 puan gerekli olurken 2024 atama puanları sonuçlarla beraber belli olacak.