KPSS DHBT sınav giriş belgeleri erişime açıldı

12 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:18

2024 yılında 22 Eylül günü yapılacak olan KPSS DHBT sınavına kısa süre kala öğrenciler sınav giriş yerlerini bekliyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Binlerce kişinin katılacağı DHBT sınavına az bir süre kaldı. 12 Eylül günü ise ÖSYM tarafından sınav giriş yerleri açıklandı.

DHBT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Adaylar, 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

22 Eylül'de uygulanacak olan DHBT için giriş belgesi açıklandı. ÖSYM'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir."

DHBT SINAV YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

22 Eylül günü sınava girecek olan öğrenciler belgelerine ÖSYM sitesinden 12 Eylül 14.00 itibarıyla erişebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra belgeye erişebilecek.

Sonuçlar ise 26 Ekim 2024 tarihinde erişime açılmış olacak.