KPSS DHBT sınav giriş yeri belgesi ÖSYM sitesi üzerinden alınıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:19

22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan DHBT sınavına girecek olan adaylar ÖSYM sınav giriş belgesinin nereden, nasıl alınacağını araştırıyor. Sınav yarın 10.15'te başlayacak.