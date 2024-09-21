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KPSS DHBT sınav giriş yeri belgesi ÖSYM sitesi üzerinden alınıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:19
KPSS DHBT sınav giriş yeri belgesi ÖSYM sitesi üzerinden alınıyor

22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan DHBT sınavına girecek olan adaylar ÖSYM sınav giriş belgesinin nereden, nasıl alınacağını araştırıyor. Sınav yarın 10.15'te başlayacak.

Yarın gerçekleşecek olan KPSSDHBT​ sınavına saatler kala adaylar ÖSYM üzerinden sınav giriş yeri belgesinin çıktısını alıyor.

Heyecanlı bekleyiş sona eriyor, sınava kısa süre kaldı.

ÖSYM KPSS DHBT SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgeleri ve T.C. kimlik kartı ile binalarda kontrollerden geçecek.

Sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile alınabilecek.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ​ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT sınav giriş yeri belgesi ÖSYM sitesi üzerinden alınıyor - 1. Resim

BU HAFTA SONU, YARIN SINAV VAR MI?

22 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı uygulanacak. Adaylar 10.15'te sınava girecek ve toplamda 60 dakika sürede sınav sorularını cevaplayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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Elif21 Eylül 2024 17:22

Yarın DHBT sınavına girecek arkadaşlara kolay gelsin hepimiz onların başarılı olmasını diliyoruz

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