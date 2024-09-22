KPSS DHBT sınavı 60 dakika sürecek

22 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:08

22 Eylül günü uygulanacak olan KPSS DHBT sınavına kısa süre kaldı. Adaylar sınavdan ne zaman çıkılır, kaç dakika sürecek merak ederken ÖSMY kılavuzunu yayımladı.

Mezun olmadan atama olmaz ama KPSS sınavına girilebilir

Mezun olmadan atama olmaz ama KPSS sınavına girilebilir

ÖSYM tarafından yapılan DHBT sınavına binlerce kişi katılım sağlayacak. 22 Eylül Pazar günü uygulanacak olan sınava girecek olanlar ne zaman çıkabilirim araştırmaya başladı.

ÖSYM takvimine göre DHBT sınavı 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

KPSS DHBT SINAVI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMAN ÇIKILIR?

Pazar günü uygulanan DHBT sınavında 40 soru sorulacak ve 60 dakika süre verilecek.

Adaylar 60 dakikada 40 soruyu cevaplayacak. T.C. kimlik kartı yanında olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav gününde belirli saatlerde hizmet verecek.

DHBT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

10.15'te başlayacak olan sınav, 60 dakika sürüyor. Sonuçlar ise 16 Ekim'de duyurulacak. Ek sürenin verilmesi uygun görülen öğrencilere 20 dakika süre verilebilecek.