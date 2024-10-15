KPSS DHBT sınavı ile alım yapan kurumlar ve meslekler 2024

15 Ekim 2024 16:34 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:31

22 Eylül Pazar günü gerçekleşen DHBT sınavı sonrasında adaylar sınav sonuçlarını bekliyor. DHBT puanları ile hangi kurumlara atanacaklarını araştıran kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ihtiyacı olan mesleklere atanabiliyor.

16 Ekim günü açıklanacak olan sınav sonuçları​ ÖSYM sonuç sitesi üzerinden belli olacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile puanlarını görebilecek.

KPSS​ DHBT​ puanı ile hangi kurumlara atanırım sorusunu merak edenler ise alım yapan meslekleri araştırıyor.

KPSS DHBT İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine çalışmak isteyen İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi adayları DHBT sınavı sonucunda atanmaya hak kazanabilir.

KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türleri ile alım yapan sınavda seviyesinde İmam Hatip ve dengi liselerden mezun olanlar P122, lisans mezunları P124 ve ön lisans mezun ortaları P123 puan türü ile sonuçlara erişecek.

DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim günü erişime açılıyor. Adaylar, ÖSYM sonuç sitesinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile puanlarına erişebilecekler.