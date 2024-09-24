KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanacak

24 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:38

Bu yıl 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı tamamlandı. Katılım sağlayan binlerce aday ise ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ne zaman açıklanacağı ÖSYM takviminde yer aldı.

22 Eylül Pazar günü uygulanan KPSS DHBT sınavı sonlandı. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor.

Sonuçlar ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişime açılacak.

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 yılında uygulanan DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim'de duyurulacak.

Adaylar, ÖSYM sonuç sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile puanlarına erişebilecek.

DHBT SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

22 Eylül günü gerçekleşen sınavın ardından Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) ÖSYM üzerinden açıklandı.

Kitapçıklara ulaşmak isteyenler ÖSYM üzerinden ulaşabiliyor. Adaylar, kitapçığa 22 Eylül 13.30 itibarıyla erişim sağlayabilirken 2 Ekim 23.59'a kadar görüntüleyebilecek.

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DHBT 2024 KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bu yıl uygulanan sınava 49 bin 298 adayın ortaöğretim düzeyinde, 35 bin 603 adayın ön lisans düzeyinde ve 57 bin 581 adayın lisans düzeyinde katılım sağlanacağı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanmıştı.