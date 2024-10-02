KPSS DHBT sonuçlarında P122, P123, P124 puan türleri yer alacak

02 Ekim 2024 15:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:10

22 Eylül günü Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan DHBT sınavının sonuçları öğrenciler tarafından bekleniyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar ÖSYM üzerinden puanlarına erişebilecek.

KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanacak

KPSS DHBT sonuçları 16 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanacak

2024 yılında 22 Eylül günü başlayan sınav tamamlandı. Milyonlarca adayın katılım sağladığı DHBT​ sonrasında sınav sonuçları​ nereden, nasıl öğrenilir gündeme geldi.

Sınavda 40 soru sorulmuştu ve 60 dakika süre verilmişti.

KPSS​ DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül 10.15'te uygulanan sınava katılanlar 16 Ekim 2024 tarihinde puanlarına ulaşabilecek. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması beklenirken ÖSYM tarafından saat bilgisi paylaşılmadı.

SONUÇLARA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından açıklanmıştı.

Sonuçlar ise 16 Ekim'de öğrencilere duyurulacak. T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara ulaşan adaylar KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarına ulaşacak.

KPSS DHBT PUAN TÜRLERİ HANGİLERİ, NELER?

Adaylar KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puan türlerine erişebilecek. Ortaöğretim seviyesinde İmam Hatip ve dengi liselerden mezun olanlar P122, lisans mezunları P124 ve ön lisans mezunları P123 puan türüne ulaşacak.