KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:12

22 Eylül'de uygulanan KPSS DHTB sınavında bugün sonuçlar belli oluyor. P122,P123 ve P124 puan türüne ulaşacak olan adaylar DHTB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak bekliyor. Gözler ÖSYM sonuç sitesine çevrildi.