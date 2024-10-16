KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak
22 Eylül'de uygulanan KPSS DHTB sınavında bugün sonuçlar belli oluyor. P122,P123 ve P124 puan türüne ulaşacak olan adaylar DHTB sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak bekliyor. Gözler ÖSYM sonuç sitesine çevrildi.
2024 yılında binlerce kişi DHBT sınavına katılım sağladı. Heyecanla beklenen sonuçlar bugün ÖSYM tarafından açıklanacak.
Puanlarını görmek isteyenler ise DHBT sonuçları nereden, nasıl bakılır araştırıyor. Takvime göre 16 Ekim'de duyurulacağı açıklanmıştı.
DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?
22 Eylül günü uygulanan sınav sürecinde heyecan devam ediyor. ÖSYM takvimine göre DHBT sonuçları açıklandı.
Yapılan duyuru şöyle oldu:
"22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın (DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
KPSS DHBT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Bugün açıklanan puanlara ulaşmak için adaylar ÖSYM sonuç sitesine giriş yapmalıdır.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapanlar aldıkları P122,123 ve 124 puan türüne ulaşabilecek.