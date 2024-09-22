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KPSS DHBT soru ve cevap anahtarının birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Eylül 2024 11:35 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:15
KPSS DHBT soru ve cevap anahtarının birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor

22 Eylül günü gerçekleşen DHBT sınavı sonlandı. 10.15'te başlayan sınava giren adaylar soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak beklerken gözler ÖSYM'ye çevrildi.

Bugün toplamda 40 sorunun yer aldığı KPSS​ Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sona erdi.

Adaylar ise doğru ve yanlış netlerini öğrenebilmek için soru ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanmasını bekliyor.

KPSS DHBT​ SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından soru ve cevap anahtarı kitapçığının birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açılacak ve adaylar site üzerinden paylaşılan kitapçık ile doğru - yanlış hesaplamasını yapabilecek.

KPSS DHBT soru ve cevap anahtarının birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor - 1. Resim

Her test için %10'u Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının kısa sürede ilk etapta açıklanması ve ardından tamamının duyurulması bekleniyor.

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

60 dakika süren sınav sonrasında gözler sonuçların ne zaman açılacağına çevrildi.

Sonuçlar ÖSYM tarafından 16 Ekim 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile puanlarına erişebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
kpssdhbtösym

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Berkay22 Eylül 2024 11:47

Umarım benim de bu sınavda başarılı olurum En azından sonucumuz en kısa sürede belli olacak diye düşünüyorum.

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