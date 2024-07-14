KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın düzenleneceği ikinci oturum 100 dakika sürecek ve saat 16.25'te sona erecek

14 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:23

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı bu yıl 14 Temmuz tarihinde düzenlendi.

Sınava giren adaylar tarafından sınavın ne kadar süreceği ve saat kaçta biteceği merak ediliyor.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre saat 14.45'te başlayacak.

100 dakika sürecek olan sınav saat 16.25'te ise sona erecek.

KPSS sınavı için salona son giriş saati ise 14.30 olarak açıklandı.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre adaylara sınavda toplam 80 soru sorulacak.

Adayların soru başında sınavda 75 saniyeleri bulunacak.