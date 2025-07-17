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 | Sumru Tarhan

KPSS geç başvuru tarihi 2025! Lisans başvuru şartları ve sınav ücreti

KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. 2025 yılında sınava katılacak olan adaylar 10 Temmuz'da sona eren süreci kaçırırken geç başvuru imkanı ile sınava katılabilecek. KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti de ÖSYM tarafından duyuruldu.

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KPSS geç başvuru tarihi 2025! Lisans başvuru şartları ve sınav ücreti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 13:22

sınavına katılacak olan adaylar 26 Haziran - 10 Temmuz aralığında başvurularını tamamladı. Süreci kaçıranlar için imkanı sunarken ücretler de %50 artırımlı oluyor. Adaylar belirlenen tarihlerde başvuru yapabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2025

KPSS sınavına katılacak olanlar başvuru tarihini kaçırması durumunda geç başvurularını 23 Temmuz ile 24 Temmuz aralığında yapabilecek. Adaylar geç başvuru için 24 Temmuz 23.59'a kadar işlemlerini tamamlamalıdır.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi başvuru ücretleri geç başvuru döneminde %50 artırımlı olarak ödenirken KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için 855 TL olan ücret KPSS Alan Bilgisi Oturumları her bir oturum için ücret 525 TL olarak ödenecek.

KPSS geç başvuru tarihi 2025! Lisans başvuru şartları ve sınav ücreti

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı için başvuru yapacak olan adaylar heyecanla başvuru sürecini takip ediyor. 26 Haziran'da başlayan başvurular 10 Temmuz'da sona erdi. Süreci kaçıranlar ise geç başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Süreci kaçıran adaylar 23-24 Temmuz aralığında geç başvuru yapabilecek.

KPSS geç başvuru tarihi 2025! Lisans başvuru şartları ve sınav ücreti

KPSS NE ZAMAN 2025?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül Pazar günü 10.15'te yapılırken KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül günü 10.15'te yapılacak. KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı ise 14 Eylül 10.15'te başlayacak.

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