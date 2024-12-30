KPSS kalktı mı son durum netleşti! 2025 KPSS kalkıyor mu?

30 Aralık 2024 16:55 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:59

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında KPSS'nin kaldırılacağına dair son noktayı koydu. İlkokullarda karne uygulamasının yerini gelişim raporlarının da alacağı açıklanan düzenlemenin ardından KPSS son durum belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​, 2025'te eğitim sisteminde önemli değişiklikler olacağını duyurdu. Bu değişiklikler arasında öğretmen alımında KPSS​'nin yerini alan yeni bir sınav, ilkokullarda karne uygulamasının sona ermesi ve özel okulların ücret politikalarına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

KPSS KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında yeni bir döneme girildiğini açıkladı. KPSS puanıyla öğretmen alımının sona erdiği, yerine "Akademi Giriş Sınavı"nın geldiği belirtildi. Bu sınav, ilk defa 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek ve sonuçlarına göre adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek. Akademideki eğitim sürecinin ardından, öğretmenler doğrudan istihdam edilecek. Bu yeni sistem, eğitimde kalitenin artırılması ve daha etkin bir öğretmen yetiştirme sürecinin hedeflendiği bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni sınav sistemiyle birlikte, eğitim fakültelerinden mezun olanların veya pedagojik formasyon kazananların artık KPSS'ye girmesi gerekmeyecek. Akademi Giriş Sınavı, adayların sadece akademik bilgi düzeylerini değil, aynı zamanda öğretmenlik yeterliliklerini de ölçecek şekilde tasarlanmış. Bu da, eğitim sisteminde öğretmen seçiminin daha objektif ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.

KPSS İPTAL Mİ?

KPSS'nin iptal edilmesi, öğretmenlik mesleğine yönelik yeni bir seçme ve yerleştirme sisteminin başlangıcı anlamına geliyor. Bakan Tekin'in açıklamalarına göre, KPSS'nin yerini alan bu yeni sistem, eğitim fakültelerinden mezun olan veya öğretmenlik yapmak isteyen herkes için geçerli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.

KPSS'nin iptal edilmesi, eğitim sistemindeki reformların bir parçası olarak görülüyor. Bu reformlar, öğretmenlik mesleğine daha nitelikli ve hazır adayların girmesini teşvik ediyor. Yeni sınav ve Akademi süreci, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanmış durumda. Bu sistem, aynı zamanda öğretmen adaylarının kariyer başlangıcında daha bilinçli ve yetkin olmalarını sağlamayı hedefliyor.

KPSS KALKIYOR SON DURUM NETLEŞTİ

KPSS'nin kaldırılması konusunda son durum netleşti: 2025'te öğretmen atamaları için KPSS kullanılmayacak. Akademi Giriş Sınavı, ÖSYM ile işbirliği içinde organize edilecek ve bu sınavın sonuçları doğrultusunda adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek. Bu süreç, eğitim sistemine yeni bir soluk getirmeyi ve öğretmenlerin daha kaliteli eğitim almasını amaçlıyor.

Öğretmen atamalarında yaşanan bu değişiklik, eğitim politikalarında büyük bir dönüşümü temsil ediyor. Akademi Giriş Sınavı ile öğretmen adayları, daha kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçecek. Bu yeni yaklaşım, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik adımların bir parçası olarak görülüyor. Bu değişikliklerle, Türkiye'nin eğitim sisteminin modern standartlara uyum sağlaması bekleniyor.