KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! İşte yeni branş sıralaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
2024 KPSS lisans branş sıralamaları, sınava giren adayların merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Lisans sınavlarının ardından, adayların sınav sonuçları ve iptal edilen sorular göz önüne alınarak branş bazında sıralamalar yeniden hesaplandı.
KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın yeni sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Aday İşlemleri Sistemi'nde erişime açıldı.
KPSS Branş Bazında Sıralamalar İçin Tıklayınız.
KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.