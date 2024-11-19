KPSS lisans branş bazında sıralamalar açıklandı! İşte yeni branş sıralaması

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 12:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılım sağlayan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.