KPSS lisans her yıl, ön lisans ve ortaöğretim ise iki yılda bir yapılır

14 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:59

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün düzenlendi.

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar her sene olup olmadığını ve düzenlenme periyodunu araştırmaya başladı.

KPSS HER SENE OLUYOR MU?

KPSS Lisans sınavı her yıl düzenlenirken ön lisans ve ortaöğretim ise iki yılda bir yapılmaktadır.

Ön lisans ve ortaöğretim sınavı çift yıllarda düzenlenir.

2024 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans ÖSYM tarafından 1 Eylül tarihinde düzenlenecek.

2024 yılı bütün KPSS sınavlarının takvimi ise şöyle: