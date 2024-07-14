KPSS lisans her yıl, ön lisans ve ortaöğretim ise iki yılda bir yapılır
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
14 Temmuz 2024 14:32 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:59
Milyonlarca adayın katıldığı KPSS sınavı bugün düzenlendi. Sınavın ardından adaylar KPSS'nin her yıl olup olmadığını merak etmeye başladı. KPSS, ÖSYM tarafından belirlenen periyotlarda yapılıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) bugün düzenlendi.
Sınavın sona ermesinin ardından adaylar her sene olup olmadığını ve düzenlenme periyodunu araştırmaya başladı.
KPSS HER SENE OLUYOR MU?
KPSS Lisans sınavı her yıl düzenlenirken ön lisans ve ortaöğretim ise iki yılda bir yapılmaktadır.
Ön lisans ve ortaöğretim sınavı çift yıllarda düzenlenir.
2024 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans ÖSYM tarafından 1 Eylül tarihinde düzenlenecek.
2024 yılı bütün KPSS sınavlarının takvimi ise şöyle:
- 28 Nisan - Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)
- 14 Temmuz - Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri
- 20-21 Temmuz - Alan Bilgisi oturumları
- 4 Ağustos - KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
- 1 Eylül - KPSS Ön Lisans
- 15 Eylül - KPSS Ortaöğretim
- 22 Eylül - KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
Kaynak: TGRT Haber