KPSS Lisans sınavında Yetenek-Genel Kültür testinde soru başına 65 saniye, Eğitim Bilimleri'nde ise 75 saniye düşüyor

11 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:54

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 2 oturum şeklinde 14 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

Binlerce adayın gireceği sınavın kaç dakika süreceği, ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

KPSS LİSANS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sonra sona erecek.

KPSS LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

KPSS lisans sınavı kapsamında adaylara Genel Yetenek-Genel Kültür'de 120 soru sorulacak.

ÖSYM'nin açıkladığı bilgilere göre Eğitim Bilimleri sınavında ise 80 soru yer alıyor.

KPSS LİSANS SINAVINDA SORU BAŞINA KAÇ DAKİKA DÜŞÜYOR?

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında adayların soruları çözmesi için 65 saniyesi olurken Eğitim Bilimleri Sınavı'nda ise 75 saniyesi olacak.