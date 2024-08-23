KPSS lisans sınavları her yıl, ön lisans ve ortaöğretim 2 yılda bir yapılıyor

23 Ağustos 2024 11:12 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:32

En az bir ham puanı olmayan adayların KPSS puanı hesaplanmıyor

En az bir ham puanı olmayan adayların KPSS puanı hesaplanmıyor

14 Temmuz tarihinde düzenlenen 2024 KPSS Lisans sınavının sonuçları bugün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar KPSS Lisans sınavının her yıl düzenlenip düzenlenmediği merak etmeye başladı.

LİSANS KPSS HER SENE Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek kamu personeli olarak atanacak kişilerin belirlenmesi için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS lisans sınavı her yıl düzenleniyor.

Sınavdan alınan notlar 2 yıl boyunca geçerli oluyor.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KAÇ YILDA BİR DÜZENLENİYOR?

KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim sınavları ise KPSS Lisans sınavından farklı olarak 2 yılda bir çift yıllarda olmak üzere düzenleniyor.

KPSS ortaöğretim sınavına henüz liselerden mezun olanlar ve sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek adaylar başvuru yapabiliyor.

Ön Lisans sınavına ise üniversitelerin 2 yıllık bölümünü tamamlayan ve son sınıfta olan adaylar girebiliyor.