KPSS merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı? Başvurular 19 Aralık itibarıyla başlıyor

19 Aralık 2024 09:28 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:37

Milyonlarca kişinin katıldığı KPSS sınavı sonrasında merkezi atama takvimi de gündeme geldi. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS merkezi atama tercih başvuruları bugün başlıyor. Yayınlanacak olan merkezi atama kılavuzu sonrasında tercih süreci devam edecek.

Bakanlıklar harekete geçti: Binlerce memur alınacak! 32 bin KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları yayımlandı

Bakanlıklar harekete geçti: Binlerce memur alınacak! 32 bin KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları yayımlandı

KPSS P93 puan türü nedir? P93 ile alım yapan kurumlar ve meslekler gündemde

KPSS P93 puan türü nedir? P93 ile alım yapan kurumlar ve meslekler gündemde

Kamuda memur​ olarak çalışmak isteyen binlerce kişi ÖSYM tarafından erişime açılacak olan KPSS​ tercih​ kılavuzunu bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yapılacak olan yerleştirmeler için KPSS merkezi atama kılavuzunun yayınlanması gerekiyor.

Yerleştirme​ için başvurular bugün başlıyor ve 26 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19 Aralık ile 26 Aralık tarihinde yapılacak.

Bazı kurum ve kuruluşlardaki boş kadroları tercih edebilmek için kılavuzun yayınlanması gerekiyor. Bu nedenle adaylar tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi bekliyordu.

Kılavuz henüz yayınlanmazken 19 Aralık günü başvuruların başlamasıyla beraber erişime açılması bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

Milyonlarca kişinin beklediği merkezi atama tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı. KPSS 2024/2 tercihlerini yapmak için kullanılacak olan tercih kılavuzunun bugün erişime açılması bekleniyor. Yayınlanacak olan kılavuzdaki bilgilere göre adaylar atama olacak olan kurumunu ve kontenjan durumunu öğrenebilecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH NASIL YAPILIR?

2024 yılında binlerce kişi KPSS sınavına girdi. 19 Aralık'ta başvurular başlarken adaylar tercihlerini ÖSYM ais sitesinden yapabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapacak.