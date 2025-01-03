KPSS merkezi atama sonuçları belli oldu! ÖSYM sonuçları nereden, nasıl bakılır?

03 Ocak 2025 12:07 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 12:14

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavı sonrasında Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme tercihleri yapıldı. Binlerce aday tercih işlemlerini tamamlarken yerleştirme sonuçları 3 Ocak itibarıyla erişime açıldı.

KPSS​ sınavına milyonlarca öğrenci katılım sağladı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuç​ süreci başlamıştı. Merkezi atama sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından ÖSYM giriş sonuç ekranı adayların gündemine geldi.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS merkezi atama sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. 3 Ocak 2025 itibarıyla adaylar sonuçlara ulaşabiliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

KPSS MERKEZİ ATAMA YERLETİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

KPSS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Bugün erişime açılan merkezi yerleştirme sonuçlarına ÖSYM sonuç ekranında ulaşılabilecek.

KPSS ÖSYM GİRİŞ SONUÇ SORGULAMA EKRANI