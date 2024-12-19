KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman? Tercihler ÖSYM sitesi üzerinden yapılacak

19 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:32

Bugün ÖSYM tarafından paylaşılan atama yapan kurumlar ve meslekler tablosuyla beraber merkezi atama tercihlerinin ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca aday bugün itibarıyla tercih yapabilecek.

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2024​ yılında milyonlarca kişinin katıldığı KPSS​ sınavında yerleştirme​ süreci devam ediyor. 19 Aralık itibarıyla başlayan merkezi atama tercih​ süreci 26 Aralık'a kadar devam edecek.

Adaylar ise tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık aralığında tercihler yapılacak.

KPSS ATAMA BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Tercih yapacak olan adaylar ÖSYM ais sitesinden işlemlerini tamamlayacak. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra kılavuza dikkat edilerek tercih başvuruları yapılacak.